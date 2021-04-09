Суддя КС Сліденко бореться за те, щоб його не виселили з Конча-Заспи

Київський апеляційний суд заборонив виселяти суддю Конституційного суду Ігоря Сліденка й його родину з Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами доти, доки Голосіївський райсуд не винесе рішення за його позовом щодо проживання там.

Джерело: постанова колегії суддів Київського апеляційного суду від 16 березня 2021 року

Деталі: Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко був доповідачем і автором скандально відомого рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року про неконституційність окремих положень антикорупційного законодавства.

Судячи з постанови Київського апеляційного суду, у листопаді Будинок відпочинку ДУС "Конча-Заспа" вирішив чи то переселити Сліденка з родиною, чи то взагалі виселити. Зазначається, що на той час сім'я чекала на третю дитину (немовля вже народилося).

18 листопада 2020 року судді Сліденку повідомили, що він має звільнити кімнату в пансіонаті №2, договір на користування якою було укладено 28 лютого 2019 року. 24 листопада службовий автомобіль, який належить Конституційному суду України, не пустили на територію Будинку відпочинку "Конча-Заспа".

3 грудня Голосіївський райсуд Києва задовольнив заяву Сліденка про забезпечення позову до Будинку відпочинку "до пред'явлення позовної заяви" про усунення перешкод у користуванні кімнатою. Голосіївський суд заборонив виселяти Сліденка, передавати його кімнату комусь іншому або обмежувати доступ судді й його родини на територію будинку відпочинку для проживання.

Однак представниця Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Анна Онофрійчук подала апеляційну скаргу – і 16 квітня її частково задовольнили.

Сліденко заявляв, що планує подавати позов, а якщо його родину виселять із житла й когось туди заселять, то виконати рішення суду буде складно чи неможливо.

У "Конча-Заспі" ж стверджують, що договір передбачає, що спори вирішуються шляхом переговорів між сторонами, однак суддя КС "відхилив пропозиції Будинку відпочинку щодо зміни пансіонату з рівнозначними номерами, що свідчить про його небажання приймати участь у перемовинах з адміністрацією Будинку відпочинку".

Там також вважають, що Голосіївський суд своїми заборонами втручається в господарську діяльність Будинку відпочинку.

Заслухавши сторін, апеляційний суд залишив ухвалу Голосіївського райсуду в силі, але додав до заборон (на виселення й недопуск Сліденка, на передачу його кімнати комусь іншому) слова про те, що вони діють "до набрання рішенням у справі законної сили".

Нагадаємо: В січні 2021 року голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав позови до Голосіївського райсуду Києва через позбавлення його державної охорони і через виселення його з території дач у "Конча-Заспі".

Суддя КС Ігор Сліденко 30 жовтня заявляв, що з Офісу президента на нього тиснули – і він написав заяву про відставку, а в січні говорив, що тиск з Офісу Володимира Зеленського триває – і він планує покинути Україну.

На початку листопада Сліденко лякав президента Володимира Зеленського війною та тюрмою через намір голови держави розпустити КС.