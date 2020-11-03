Суддя КС Сліденко: Зеленський "наговорив на 150 років тюрми", далі - війна

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко, який був доповідачем у справі про скасування відповідальності чиновників за корупцію, лякає президента Володимира Зеленського війною та тюрмою через намір розпустити КС.

Джерело: суддя КС Ігор Сліденко у коментарі УНІАН із приводу звернення президента до фракції "Слуга народу"

Деталі: Сліденка запитали, як розвиватимуться події, якщо у парламенті будуть 226 голосів депутатів для ухвалення президентського законопроекту щодо припинення повноважень усіх суддів КС.

Пряма мова Сліденка: "Я думаю, що далі – розпад України і війна, тому що крім тих 226-ти ніхто це не визнає. Якщо будуть спроби силовим шляхом захопити Конституційний суд, маю на увазі будівлю суду, то це означатиме війну. Є політичні сили, які ні за яких обставин не погодяться на такий розвиток подій, на узурпацію влади.

Хіба ви самі не бачите, що відбувається? Ви що не бачите, що президент сказав у цьому аудіозапису? Таке враження, що його хтось штовхає на це.

(Зеленський) наговорив собі на 150 років тюрми. Президент вголос закликає депутатів до повалення державного ладу. Це вже не вигадки РНБО, що Конституційний суд зазіхав на державний лад.

Чим зазіхав? Що Конституційний суд скасував 366-1 статтю Кримінального кодексу і сказав, що її треба вдосконалити? Це навіть коментувати незручно".

Передісторія:

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№4288), яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

2 листопада Зеленський закликав депутатів від партії "Слуга народу" вжити "жорсткі рішення" щодо Конституційного cуду, інакше відбудеться протистояння на вулицях. Крім того, Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати не знайдуть вихід із конституційної кризи.

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