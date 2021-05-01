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Антоненку виплатять компенсацію, якщо визнають невинним – міністр

Субота, 1 травня 2021, 09:37
Фото: Герман Крігер, Watchers.Media

Обвинувачений у справі вбивства Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко, якого суд відпустив із СІЗО під цілодобовий домашній арешт, зможе отримати компенсацію від держави за тривале перебування в СІЗО, якщо його визнають невинним.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Так, безумовно… За весь час утримання в слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація… є відповідні процедурні гарантії.

Розрахунок, калькуляція буде окремо, але чим довше утримання, тим більшу компенсацію він отримає. Тут жодних сумнівів немає".

Деталі: Малюська заявив, що вважає за доцільне встановити ліміт перебування у слідчих ізоляторах для обвинувачених, чия вина не доведена тривалий час.

Пряма мова: "Це європейський підхід, він правильний. Я підтримую… що люди, які не визнані винуватими у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час. У нас були випадки, коли людина, щодо якої проводився судовий розгляд справи, сиділа у СІЗО більше 10 років… Тобто немає вироку, вона невинувата з точки зору закону і вона сиділа тривалий час.

Тому, безумовно, практика, що протягом певного періоду – нехай це буде два роки, рік – якщо немає вироку, людину потрібно випускати, якщо вона не є небезпечною для суспільства. Очевидно, що суд в цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший запобіжний захід (щодо Антоненка – ред.)".

"Ми навіть законопроєкт відповідний подали про те, що повинні бути ліміти перебування людей у СІЗО… Має бути швидкий розгляд кримінального провадження. Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятора, є невинуватою чи що кримінальне провадження розвалюється і немає перспектив, тобто що її визнають обов’язково невинуватою. Це означає, що судовий розгляд затягнувся, він є надмірним, і людина, яка не визнана винуватою, не повинна страждати".

Що передувало: 30 квітня суд відпустив під цілодобовий домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета, який перебував у СІЗО з грудня 2019 року. 

Ще одна обвинувачена – лікарка Юлія Кузьменко – спершу теж перебувала в слідчому ізоляторі. Суд відпустив її під домашній арешт 11 серпня.

Третій фігурантці справи – медсестрі Яні Дугарь – призначений запобіжний захід у вигляді застави.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджував, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягала, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також критикувала експертизу.

Знати більше: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП

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Теми: Справа ШереметаМін'юст


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