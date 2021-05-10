Угода між Німеччиною та Росією щодо “Спутника V” фактично мертва — Bild

Переговори між цільовою групою Німеччини з питань виробництва вакцин і російською стороною про можливу закупівлю вакцини "Спутник V" все більше і більше затягуються.

Джерело: поінформовані джерела Bild

Деталі: Як повідомили Bild в робочій групі, до якої входять представники міністерств охорони здоров'я, економіки і фінансів, російська сторона, швидше за все, не зможе доставити вакцину в червні або липні. Причина – проблеми із закупівлею сировини.

Крім того, якби росіяни взагалі могли доставити вакцину в Німеччину влітку, це повинно було б статися за рахунок запланованих поставок в Індію. Їх потрібно буде скоротити. Bild зазначає, що в урядових колах кажуть: з огляду на ситуацію в Індії, поставки в червні так чи інакше немислимі.

За інформацією видання, вимоги до процедури узгодження вакцини Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) значно вищі, ніж очікують у Москві.

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