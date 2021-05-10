Соглашение между Германией и Россией насчет "Спутника V" фактически мертво — Bild

Переговоры между целевой группой Германии по вопросам производства вакцин и российской стороной о возможной закупке вакцины "Спутник V" все больше и больше затягиваются.

Источник: информированные источники Bild

Детали: Как сообщили Bild в рабочей группе, в которую входят представители министерств здравоохранения, экономики и финансов, российская сторона, скорее всего, не сможет доставить вакцину в июне или июле. Причина - проблемы с закупкой сырья.

Кроме того, если бы россияне вообще могли доставить вакцину в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно будет сократить. Bild отмечает, что в правительственных кругах говорят: учитывая ситуацию в Индии, поставки в июне так или иначе немыслимы.

По информации издания, требования к процедуре согласования вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) значительно выше, чем ожидают в Москве.

Напомним: