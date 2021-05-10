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Соглашение между Германией и Россией насчет "Спутника V" фактически мертво — Bild

Понедельник, 10 мая 2021, 00:20

Переговоры между целевой группой Германии по вопросам производства вакцин и российской стороной о возможной закупке вакцины "Спутник V" все больше и больше затягиваются.

Источник: информированные источники Bild

Детали: Как сообщили Bild в рабочей группе, в которую входят представители министерств здравоохранения, экономики и финансов, российская сторона, скорее всего, не сможет доставить вакцину в июне или июле. Причина - проблемы с закупкой сырья.

Кроме того, если бы россияне вообще могли доставить вакцину в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно будет сократить. Bild отмечает, что в правительственных кругах говорят: учитывая ситуацию в Индии, поставки в июне так или иначе немыслимы.

По информации издания, требования к процедуре согласования вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) значительно выше, чем ожидают в Москве.

Напомним:

  • 24 марта Германия призвала Европейскую комиссию начать совместные закупки "Спутник V" для стран ЕС.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность закупки российской вакцины, если та будет одобрена регулятором ЕС в ближайшее время.

Темы: вакцинацияСпутник VГермания


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