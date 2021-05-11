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На берег Гангу в Індії вимило десятки людських тіл

Вівторок, 11 травня 2021, 03:15
На берег Гангу в Індії вимило десятки людських тіл
hindustantimes.com

Тіла щонайменше 40 осіб були викинуті на берег річки Ганг в Індії - вони можуть бути жертвами COVID-19.

Джерело: BBC

Деталі: Тіла знайшли недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш. Водночас, деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл.

Місцевий чиновник Ашок Кумар після допиту місцевих жителів повідомив BBC, що вірогідно тіла прибули зі Уттар-Прадеш.

Повідомляється, що тіла були роздуті і на вигляд частково спалені. Вони могли опинитися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в Уттар-Прадеш.

Деякі місцеві жителі і журналісти розповіли BBC Hindi про брак дров для кремації і про зростання витрат, пов'язаних з похоронами. В результаті деяким сім'ям не залишалося нічого іншого, крім як  покласти тіла близьких просто в річку.

Місцевий житель Чандра Мохан розповів, що в людей немає грошей, щоб заплатити священику і витратити більше на кремацію на березі річки: вимагається 2000 рупій, щоб дістати труп з машини швидкої допомоги. 

Нагадаємо:

  • Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків COVID-19. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з "цунамі" інфікувань.
  • Станом на 11 травня в Індії виявили майже 23 млн випадків COVID-19, 250 тисяч людей померли.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.
  • Низка європейських країн, Пакистан і США надсилають Індії допомогу.
  • Крематорії в столиці Індії Делі будують імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіякоронавірус
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