На берег Гангу в Індії вимило десятки людських тіл

Тіла щонайменше 40 осіб були викинуті на берег річки Ганг в Індії - вони можуть бути жертвами COVID-19.

Джерело: BBC

Деталі: Тіла знайшли недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш. Водночас, деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл.

Місцевий чиновник Ашок Кумар після допиту місцевих жителів повідомив BBC, що вірогідно тіла прибули зі Уттар-Прадеш.

Повідомляється, що тіла були роздуті і на вигляд частково спалені. Вони могли опинитися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в Уттар-Прадеш.

Деякі місцеві жителі і журналісти розповіли BBC Hindi про брак дров для кремації і про зростання витрат, пов'язаних з похоронами. В результаті деяким сім'ям не залишалося нічого іншого, крім як покласти тіла близьких просто в річку.

Місцевий житель Чандра Мохан розповів, що в людей немає грошей, щоб заплатити священику і витратити більше на кремацію на березі річки: вимагається 2000 рупій, щоб дістати труп з машини швидкої допомоги.

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