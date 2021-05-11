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На берег Ганга в Индии вымыло десятки человеческих тел

Вторник, 11 мая 2021, 03:15

Тела по меньшей мере 40 человек были выброшены на берег реки Ганг в Индии - они могут быть жертвами COVID-19.

Источник: BBC

Детали: Тела нашли недалеко от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш. В то же время, некоторые СМИ сообщают, что было найдено около 100 тел.

Местный чиновник Ашок Кумар после допроса местных жителей сообщил BBC, вероятно тела прибыли из Уттар-Прадеш.

Сообщается, что тела были раздуты и на вид частично сожжены. Они могли оказаться в реке в рамках практики кремации жертв коронавируса вдоль реки Ганг в Уттар-Прадеш.

Некоторые местные жители и журналисты рассказали BBC Hindi о нехватке дров для кремации и о росте расходов, связанных с похоронами. В результате некоторым семьям не оставалось ничего другого, кроме как положить тела близких прямо в реку.

Местный житель Чандра Мохан рассказал, что у людей нет денег, чтобы заплатить священнику и потратить больше на кремацию на берегу реки: требуется 2000 рупий, чтобы достать труп из машины скорой помощи. 

Напомним:

  • Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на Индию приходится около трети всех обнаруженных в мире случаев COVID-19. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с "цунами" заражений.
  • По состоянию на 11 мая в Индии обнаружили почти 23 млн случаев COVID-19, 250 тысяч человек умерли.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка COVID-19 в Индии была вызвана "идеальным штормом" массовых собраний, более заразными штаммами и низким уровнем вакцинации.
  • Ряд европейских стран, Пакистан и США отправляют Индии помощь.
  • Крематории в столице Индии Дели строят импровизированные погребальные костры, потому что в городе не хватает места для кремации.

Темы: Индиякоронавирус


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