На берег Ганга в Индии вымыло десятки человеческих тел

Тела по меньшей мере 40 человек были выброшены на берег реки Ганг в Индии - они могут быть жертвами COVID-19.

Источник: BBC

Детали: Тела нашли недалеко от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш. В то же время, некоторые СМИ сообщают, что было найдено около 100 тел.

Местный чиновник Ашок Кумар после допроса местных жителей сообщил BBC, вероятно тела прибыли из Уттар-Прадеш.

Сообщается, что тела были раздуты и на вид частично сожжены. Они могли оказаться в реке в рамках практики кремации жертв коронавируса вдоль реки Ганг в Уттар-Прадеш.

Некоторые местные жители и журналисты рассказали BBC Hindi о нехватке дров для кремации и о росте расходов, связанных с похоронами. В результате некоторым семьям не оставалось ничего другого, кроме как положить тела близких прямо в реку.

Местный житель Чандра Мохан рассказал, что у людей нет денег, чтобы заплатить священнику и потратить больше на кремацию на берегу реки: требуется 2000 рупий, чтобы достать труп из машины скорой помощи.

Напомним: