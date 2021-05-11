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Розслідування щодо фінансування тероризму Медведчуком триває – Баканов

Вівторок, 11 травня 2021, 18:49
Розслідування щодо фінансування тероризму Медведчуком триває – Баканов

Розслідування у справі щодо фінансування тероризму лідером парламентської фракції ОПЗЖ Віктором Медведчуком триває. Санкції проти нардепа, його дружини та наближених до нього телеканалів запровадили саме через фінансування тероризму. 

Джерело: спільний брифінг голови СБУ Івана Баканова на генпрокурора Ірини Венедіктової

Пряма мова Баканова: "Те, що ми сьогодні вирішили повідомити про певні факти та епізоди з тих кримінальних проваджень, які ми розслідуємо, не означає, що той епізод (фінансування тероризму – УП) не розслідується. Прийде час, буде зібрано достатньо доказів для того, щоб проінформувати суспільство про хід розслідування, то ми їх обов'язково повідомимо. Не переживайте, це розслідування триває". 

Деталі: Венедіктова додала, що як тільки правоохоронці будуть готові повідомити про підозру в інших справах, то це обов’язково станеться. 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Медведчуктероризмсанкції
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