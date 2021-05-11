Розслідування щодо фінансування тероризму Медведчуком триває – Баканов
Розслідування у справі щодо фінансування тероризму лідером парламентської фракції ОПЗЖ Віктором Медведчуком триває. Санкції проти нардепа, його дружини та наближених до нього телеканалів запровадили саме через фінансування тероризму.
Джерело: спільний брифінг голови СБУ Івана Баканова на генпрокурора Ірини Венедіктової
Пряма мова Баканова: "Те, що ми сьогодні вирішили повідомити про певні факти та епізоди з тих кримінальних проваджень, які ми розслідуємо, не означає, що той епізод (фінансування тероризму – УП) не розслідується. Прийде час, буде зібрано достатньо доказів для того, щоб проінформувати суспільство про хід розслідування, то ми їх обов'язково повідомимо. Не переживайте, це розслідування триває".
Деталі: Венедіктова додала, що як тільки правоохоронці будуть готові повідомити про підозру в інших справах, то це обов’язково станеться.
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканали припинили роботу.
- Пізніше Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.
- Тоді секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко ввели за фінансування тероризму.
- 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку. Кума Путіна Медведчука підозрюють у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.