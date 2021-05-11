Расследование по финансированию терроризма Медведчуком продолжается – Баканов

Расследование по делу о финансировании терроризма лидером парламентской фракции ОПЗЖ Виктором Медведчуком продолжается. Санкции против нардепа, его жены и приближенных к нему телеканалов ввели именно из-за финансирования терроризма.

Источник: совместный брифинг председателя СБУ Ивана Баканова на генпрокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь Баканова: "То, что мы сегодня решили сообщить об определенных фактах и ​​эпизоды из тех уголовных производств, которые мы расследуем, не означает, что тот эпизод (финансирование терроризма – УП) не расследуется. Придет время, будет собрано достаточно доказательств для того, чтобы проинформировать общество о ходе расследования, то мы их обязательно сообщим. Не переживайте, это расследование продолжается".

Детали: Венедиктова добавила, что как только правоохранители будут готовы сообщить о подозрении в других делах, то это обязательно произойдет.

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