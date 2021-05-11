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Расследование по финансированию терроризма Медведчуком продолжается – Баканов

Вторник, 11 мая 2021, 18:49
Расследование по финансированию терроризма Медведчуком продолжается – Баканов

Расследование по делу о финансировании терроризма лидером парламентской фракции ОПЗЖ Виктором Медведчуком продолжается. Санкции против нардепа, его жены и приближенных к нему телеканалов ввели именно из-за финансирования терроризма.

Источник: совместный брифинг председателя СБУ Ивана Баканова на генпрокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь Баканова: "То, что мы сегодня решили сообщить об определенных фактах и ​​эпизоды из тех уголовных производств, которые мы расследуем, не означает, что тот эпизод (финансирование терроризма – УП) не расследуется. Придет время, будет собрано достаточно доказательств для того, чтобы проинформировать общество о ходе расследования, то мы их обязательно сообщим. Не переживайте, это расследование продолжается".

Детали: Венедиктова добавила, что как только правоохранители будут готовы сообщить о подозрении в других делах, то это обязательно произойдет.

Предыстория:

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В результате телеканалы прекратили работу.
  • Позже Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.
  • Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против нардепа от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко ввели за финансирование терроризма.
  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку. Кума Путина Медведчука подозревают в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: Медведчуктерроризмсанкции
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