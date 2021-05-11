Медведчук "слил" России информацию о секретном подразделение ВСУ – следствие

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что в 2020 году кум Путина нардеп Виктор Медведчук через своего однопартийца Дмитрия Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Источник: Баканов во время брифинга генпрокурора и председателя СБУ относительно сообщения о подозрении народным депутатам

Прямая речь Баканова: "Второе уголовного производства, о котором бы мы хотели поговорить, касается и господина Медведчука, и господина Козака. Этот эпизод произошел в августе 2020 года.

В частности, Медведчук направил Козаку, который находился тогда на территории РФ, и, скорее всего, находится там и сейчас, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил, его личный состав, боевую подготовку.

Такой себе подарок для спецслужб РФ, по мнению следствия, именно ей предназначалась эта информация. Что это такое, как ни ущерб обороноспособности нашего государства?

Следующий эпизод в этом производстве касается безопасности государства в информационной сфере и защите Украины в гибридной войне против РФ. Речь идет о подготовке обеими фигурантами проекта под названием "Луч".

На первый взгляд, говорится о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в РФ, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами.

Но истинная цель - создание инфраструктуры влияния на пользу РФ с помощью трудовых мигрантов, из Украины едут в РФ. А уже через механизм этого "Луча" - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду РФ или информацию, выгодную России".

Детали: Баканов объяснил, что это лишь часть эпизодов, которые расследуются по Медведчуку и Козаку, и которые следствие и прокуратура могут обнародовать.

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