В ОПЗЖ обшуки у Медведчука вважають "помстою і розправою"

Партія "Опозиційна платформа – За життя" вважає обшуки, проведені вдома у одного з лідерів партії Віктора Медведчука, у члена політради партії Тараса Козака і в офісі партії в Києві, "помстою і розправою".

Джерело: сайт ОПЗЖ

Дослівно: "Обшуки, проведені вдома у Віктора Медведчука і у члена політради партії Тараса Козака, висування їм підозр, черговий обшук, проведений в офісі партії ОПЗЖ, є помстою і розправою над головою політради найбільшої опозиційної партії".

Деталі: В ОПЗЖ нагадали, що 9 травня провели низку акцій, в тому числі за участю Медведчука.

У партії вважають, що "9 травня влада переконалася, що ідеї ОПЗЖ розділяє і підтримує переважна частина нашого суспільства, для якої є священним подвиг братніх народів, які зупинили фашизм, який сьогодні піднімає голову в Україні".

У ОПЗЖ заявили, що вже через день після цього "влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука".

У партії додали, що не зважаючи ні на що, ОПЗЖ "продовжує активну політичну діяльність".

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