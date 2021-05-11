В ОПЗЖ обшуки у Медведчука вважають "помстою і розправою"
Партія "Опозиційна платформа – За життя" вважає обшуки, проведені вдома у одного з лідерів партії Віктора Медведчука, у члена політради партії Тараса Козака і в офісі партії в Києві, "помстою і розправою".
Джерело: сайт ОПЗЖ
Дослівно: "Обшуки, проведені вдома у Віктора Медведчука і у члена політради партії Тараса Козака, висування їм підозр, черговий обшук, проведений в офісі партії ОПЗЖ, є помстою і розправою над головою політради найбільшої опозиційної партії".
Деталі: В ОПЗЖ нагадали, що 9 травня провели низку акцій, в тому числі за участю Медведчука.
У партії вважають, що "9 травня влада переконалася, що ідеї ОПЗЖ розділяє і підтримує переважна частина нашого суспільства, для якої є священним подвиг братніх народів, які зупинили фашизм, який сьогодні піднімає голову в Україні".
У ОПЗЖ заявили, що вже через день після цього "влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука".
У партії додали, що не зважаючи ні на що, ОПЗЖ "продовжує активну політичну діяльність".
Передісторія:
- 11 травня стало відомо, що Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
- Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі.