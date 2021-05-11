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В ОПЗЖ обыски у Медведчука считают "местью и расправой"

Вторник, 11 мая 2021, 18:58
Фото zagittya.com.ua

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает обыски, проведенные дома у одного из лидеров партии Виктора Медведчука, у члена политсовета партии Тараса Козака и в офисе партии в Киеве, "местью и расправой".

Источник: сайт ОПЗЖ

Дословно: "Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии ОПЗЖ, являются местью и расправой над председателем политсовета самой крупной оппозиционной партии".

Детали: В ОПЗЖ напомнили, что 9 мая провели ряд акций, в том числе с участием Медведчука.

В партии считают, что "9 мая власть убедилась, что идеи ОПЗЖ разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине".

В ОПЗЖ заявили, что уже через день после этого "власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука".

В партии добавили, что несмотря ни на что, ОПЗЖ "продолжает активную политическую деятельность".

Предыстория: 

  • 11 мая стало известно, что Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы –За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в госизмене куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • По ее данным, местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖМедведчукобыски


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