В ОПЗЖ обыски у Медведчука считают "местью и расправой"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает обыски, проведенные дома у одного из лидеров партии Виктора Медведчука, у члена политсовета партии Тараса Козака и в офисе партии в Киеве, "местью и расправой".

Источник: сайт ОПЗЖ

Дословно: "Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии ОПЗЖ, являются местью и расправой над председателем политсовета самой крупной оппозиционной партии".

Детали: В ОПЗЖ напомнили, что 9 мая провели ряд акций, в том числе с участием Медведчука.

В партии считают, что "9 мая власть убедилась, что идеи ОПЗЖ разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине".

В ОПЗЖ заявили, что уже через день после этого "власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука".

В партии добавили, что несмотря ни на что, ОПЗЖ "продолжает активную политическую деятельность".

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