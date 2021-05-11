Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОПЗЖ обыски у Медведчука считают "местью и расправой"

Вторник, 11 мая 2021, 18:58
В ОПЗЖ обыски у Медведчука считают местью и расправой
Фото zagittya.com.ua

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает обыски, проведенные дома у одного из лидеров партии Виктора Медведчука, у члена политсовета партии Тараса Козака и в офисе партии в Киеве, "местью и расправой".

Источник: сайт ОПЗЖ

Дословно: "Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии ОПЗЖ, являются местью и расправой над председателем политсовета самой крупной оппозиционной партии".

Детали: В ОПЗЖ напомнили, что 9 мая провели ряд акций, в том числе с участием Медведчука.

В партии считают, что "9 мая власть убедилась, что идеи ОПЗЖ разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине".

В ОПЗЖ заявили, что уже через день после этого "власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука".

В партии добавили, что несмотря ни на что, ОПЗЖ "продолжает активную политическую деятельность".

Предыстория: 

  • 11 мая стало известно, что Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы –За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в госизмене куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • По ее данным, местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖМедведчукобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
ОПЗЖ
Нардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины
Григорию Суркису оставили звание "почетного гражданина" Харьковской области
СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: