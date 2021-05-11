Кандидатська Киви: у виші пояснили свою бездіяльність перед "тітушками"

У державному Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості України, де захищався нардеп Ілля Кива, визнали, що попри вимогу до відкритості захисту дисертації, помічники нардепа організували "акредитацію" для ЗМІ, а охорона вишу не перешкоджала "тітушкам" – бо це "наймана організація".

Джерело: керівник центру медіакомунікацій інституту Юрій Нестеряк у коментарі УП

Пряма мова Нестеряка: "Ніякі служби дисертанта нам завчасно нічого не повідомляли (про присутність "охорони" Киви – УП). Вони прийшли, як прийшли, при чому люди приходили в різний час. Ми достатньо маленький інститут, у нас немає служб, щоб це все відслідковувати.

Помічниця депутата в абсолютно приватній бесіді повідомила, що вони проводили якусь акредитацію для ЗМІ. Якщо б це робив інститут, це мало бути на офіційному сайті, з телефонами, мейлами і тд. До нашого відома ніхто (це не доводив – УП). Я про це дізнався вранці. Виявляється, що десь відбувалась якась акредитація (поки журналісти не викликали поліцію, у будівлю впускали лише ЗМІ з невідомого "списку" – УП).

Чесно кажучи, я їм повідомляв – рєбята, нічим добрим це не закінчиться. Бо є реальна норма – перешкоджання професійній діяльності журналіста.

Все, що я міг сказати, я сказав. Апелюйте або до самого дисертанта, або до його якихось офіційних служб. Якісь люди називались його помічниками, офіційними помічниками – я їх не знаю, як і Іллю Киву".

Деталі: Бездіяльність своєї охорони в Інституті пояснили тим, щоб це наймана організація, а не свої працівники – "вони охороняють наші приміщення за угодою, тому вони і не втручалися, я їх розумію".

В інституті всіляко наголошують, що виступили лише місцем для захисту дисертації, а до Киви як аспіранта не мають жодного стосунку – він навчався в іншому виші, Міжрегіональній академії управління персоналом.

Водночас у спеціалізованій вченій раді на 19 членів, де захищався Кива, було "кілька науковців" з цього самого інституту, а очолювала її ректорка вишу Радмила Войтович.

Передісторія:

26 квітня нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тоді вхід до ЗВО блокували щонайменше 8 невідомих чоловіків – деякі з них були в чорному одязі та з раціями. Ці ж чоловіки супроводжували Киву до вбиральні та оберігали від журналістів. Нардеп назвав їх "студентами чи може аспірантами".

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки попросила МОН перевірити інформацію про порушення відкритості під час захисту Киви.

За даними розслідувачів Bihus.Info, Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Остаточне рішення про присудження наукового звання Киви – за Міністерством освіти та науки.

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