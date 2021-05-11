Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кандидатская Кивы: в вузе объяснили свое бездействие перед "титушками"

Вторник, 11 мая 2021, 19:05
Кандидатская Кивы: в вузе объяснили свое бездействие перед титушками
Фото: Дмитрий Ларин, УП

В государственном Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины, где защищался нардеп Илья Кива, признали, что несмотря на требование к открытости защиты диссертации, помощники нардепа организовали "аккредитацию" для СМИ, а охрана вуза не препятствовала "титушкам" – потому что это "наемная организация".

Источник: руководитель центра медиакоммуникаций института Юрий Нестеряк в комментарии УП

Прямая речь Нестеряка: "Никакие службы диссертанта нам заранее ничего не сообщали (о присутствии" охраны "Кивы – УП). Они пришли, как пришли, причем люди приходили в разное время. Мы достаточно маленький институт, у нас нет служб, чтобы это все отслеживать.

Помощница депутата в абсолютно частной беседе сообщила, что они проводили какую-то аккредитацию для СМИ. Если бы это делал институт, это должно было быть на официальном сайте с телефонами, мейлами и тд. До нашего сведения никто (это не доводил – УП). Я об этом узнал утром. Оказывается, что где-то происходила какая-то аккредитация (пока журналисты не вызвали полицию, в здание пускали только СМИ с неизвестного "список" – УП).

Честно говоря, я им сообщал – ребята, ничем хорошим это не закончится. Потому что есть реальная норма – препятствование профессиональной деятельности журналиста.

Все, что я мог сказать, я сказал. Апеллируйте или к самому диссертанту, или к его каких-то официальным службам. Какие-то люди назывались его помощниками, официальными помощниками – я их не знаю, как и Илью Киву".

Детали: Бездействие своей охраны в Институте объяснили тем, чтобы это наемная организация, а не свои работники – "они охраняют наши помещения по договору, поэтому они и не вмешивались, я их понимаю".

В институте всячески подчеркивают, что выступили только местом для защиты диссертации, а в Киве как аспиранта не имеют никакого отношения – он учился в другом вузе, Межрегиональной академии управления персоналом.

В то же время в специализированном ученом совете на 19 членов, где защищался Кива, было "несколько ученых" с того же института, а возглавляла ее ректор вуза Радмила Войтович.

Предыстория:

  • 26 апреля нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тогда вход в ЗВО блокировали не менее 8 неизвестных мужчин – некоторые из них были в черной одежде и с рациями. Эти же мужчины сопровождали Киву в туалет и оберегали от журналистов. Нардеп назвал их "студентами или может аспирантами".
  • Общественный совет при Министерстве образования и науки попросил МОН проверить информацию о нарушениях открытости при защите Кивы.
  • По данным расследователей Bihus.Info, Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.
  • Окончательное решение о присуждении ученого звания Киве – за Министерством образования и науки.

Читайте также: Поклонись, дитя: можно ли защитить диссертацию без взяток и фуршетов? История одной аспирантки

Ольга Кириленко, УП
Темы: образованиеОПЗЖ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
образование
Правительство увеличит количество бюджетных мест для подготовки медиков и соцработников
11 украинских вузов попали в престижный рейтинг
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: