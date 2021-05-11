Кандидатская Кивы: в вузе объяснили свое бездействие перед "титушками"

В государственном Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины, где защищался нардеп Илья Кива, признали, что несмотря на требование к открытости защиты диссертации, помощники нардепа организовали "аккредитацию" для СМИ, а охрана вуза не препятствовала "титушкам" – потому что это "наемная организация".

Источник: руководитель центра медиакоммуникаций института Юрий Нестеряк в комментарии УП

Прямая речь Нестеряка: "Никакие службы диссертанта нам заранее ничего не сообщали (о присутствии" охраны "Кивы – УП). Они пришли, как пришли, причем люди приходили в разное время. Мы достаточно маленький институт, у нас нет служб, чтобы это все отслеживать.

Помощница депутата в абсолютно частной беседе сообщила, что они проводили какую-то аккредитацию для СМИ. Если бы это делал институт, это должно было быть на официальном сайте с телефонами, мейлами и тд. До нашего сведения никто (это не доводил – УП). Я об этом узнал утром. Оказывается, что где-то происходила какая-то аккредитация (пока журналисты не вызвали полицию, в здание пускали только СМИ с неизвестного "список" – УП).

Честно говоря, я им сообщал – ребята, ничем хорошим это не закончится. Потому что есть реальная норма – препятствование профессиональной деятельности журналиста.

Все, что я мог сказать, я сказал. Апеллируйте или к самому диссертанту, или к его каких-то официальным службам. Какие-то люди назывались его помощниками, официальными помощниками – я их не знаю, как и Илью Киву".

Детали: Бездействие своей охраны в Институте объяснили тем, чтобы это наемная организация, а не свои работники – "они охраняют наши помещения по договору, поэтому они и не вмешивались, я их понимаю".

В институте всячески подчеркивают, что выступили только местом для защиты диссертации, а в Киве как аспиранта не имеют никакого отношения – он учился в другом вузе, Межрегиональной академии управления персоналом.

В то же время в специализированном ученом совете на 19 членов, где защищался Кива, было "несколько ученых" с того же института, а возглавляла ее ректор вуза Радмила Войтович.

Предыстория:

26 апреля нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тогда вход в ЗВО блокировали не менее 8 неизвестных мужчин – некоторые из них были в черной одежде и с рациями. Эти же мужчины сопровождали Киву в туалет и оберегали от журналистов. Нардеп назвал их "студентами или может аспирантами".

Общественный совет при Министерстве образования и науки попросил МОН проверить информацию о нарушениях открытости при защите Кивы.

По данным расследователей Bihus.Info, Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.

Окончательное решение о присуждении ученого звания Киве – за Министерством образования и науки.

Читайте также: Поклонись, дитя: можно ли защитить диссертацию без взяток и фуршетов? История одной аспирантки