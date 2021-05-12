Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Напруженість залишається високою – Держдеп США про ситуацію на кордоні України з Росією

Середа, 12 травня 2021, 00:30

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія відвела тільки частину військ від кордонів України, а тому ситуація лишається напруженою.

Джерело: Прайс під час брифінгу в вівторок, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил РФ була передислокована. Напруженість залишається високою, оскільки Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону".

"І тому це продовжує викликати занепокоєння".

Деталі: Росія неодноразово робила заяви про відведення військ від кордонів з Україною, однак провела лише передислокацію окремих сил, що не зменшило рівень напруженості в регіоні.

Він підкреслив, що концентрація російських військ у регіоні станом на зараз залишається найбільшою з часів вторгнення РФ в Україну в 2014 році.

Представник Держдепу також зауважив, що американська сторона активно порушує цю тему в переговорах із союзниками й партнерами.

Це питання обговорювалося на зустрічах в НАТО та на рівні міністрів G7, а також під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, уточнив Прайс.

У цьому зв’язку він вкотре підкреслив, що Сполучені Штати стоять поруч із Києвом на тлі російської агресії і продовжуватимуть це робити надалі.

Передісторія:

  • У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля.
  • Комітет Сенату США підтримав законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
  • Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.

Теми: СШАРосіяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведчук прокоментував обшуки та підозру у держзраді

Новини 11 травня: підозра Медведчуку, стрілянина в російській школі

Уникати уваги правоохоронців Медведчуку допомагав "дах" у владі – ОП

Кандидатська Киви: у виші пояснили свою бездіяльність перед "тітушками"

Медведчук "злив" Росії інформацію про секретний підрозділ ЗСУ – слідство

Баканов: Козак переховується в Росії, а Медведчука шукають в Україні

Усі новини...
США
Путін вніс в Держдуму законопроєкт, який дозволить приховати від світу його військові маневри
Байден заявив, що збирається зустрітися з Путіним
"Сильніші разом": Катер Берегової охорони США перебуває в порту Одеси
Останні новини
00:30
Напруженість залишається високою – Держдеп США про ситуацію на кордоні України з Росією
23:55
Фото, ВідеоЗагострення між Ізраїлем та Сектором Гази: у небі сотні ракет
23:17
Медведчук прокоментував обшуки та підозру у держзраді
22:52
Ахметов і надалі не планує відвідувати матчі "Шахтаря"
22:13
Новини економіки: підозра Медведчуку, декларування цін на пальне
22:07
У Росії пропонують відмовитись від анонімності в інтернеті
21:36
Новини 11 травня: підозра Медведчуку, стрілянина в російській школі
21:34
Світовий банк надасть Україні 90 мільйонів доларів на вакцинацію
21:30
Угорщина і Туреччина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію
21:18
Антимонопольний комітет призупинив держфінансування летовища у Дніпрі
Усі новини...