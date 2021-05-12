Напруженість залишається високою – Держдеп США про ситуацію на кордоні України з Росією

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія відвела тільки частину військ від кордонів України, а тому ситуація лишається напруженою.

Джерело: Прайс під час брифінгу в вівторок, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил РФ була передислокована. Напруженість залишається високою, оскільки Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону".

"І тому це продовжує викликати занепокоєння".

Деталі: Росія неодноразово робила заяви про відведення військ від кордонів з Україною, однак провела лише передислокацію окремих сил, що не зменшило рівень напруженості в регіоні.

Він підкреслив, що концентрація російських військ у регіоні станом на зараз залишається найбільшою з часів вторгнення РФ в Україну в 2014 році.

Представник Держдепу також зауважив, що американська сторона активно порушує цю тему в переговорах із союзниками й партнерами.

Це питання обговорювалося на зустрічах в НАТО та на рівні міністрів G7, а також під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, уточнив Прайс.

У цьому зв’язку він вкотре підкреслив, що Сполучені Штати стоять поруч із Києвом на тлі російської агресії і продовжуватимуть це робити надалі.

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