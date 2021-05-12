Напряженность остается высокой – Госдеп США о ситуации на границе Украины с Россией

Представитель Государственного департамента США Вс Прайс заявил, что Россия отвела только часть войск от границ Украины, а потому ситуация остается напряженной.

Источник: Прайс на брифинге во вторник, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Несмотря на то, что мы видели сообщение об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой, поскольку Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы".

"И поэтому это продолжает вызывать беспокойство".

Детали: Россия неоднократно делала заявления об отводе войск от границы с Украиной, однако провела только передислокацию отдельных сил, это не уменьшило уровня напряженности в регионе.

Он подчеркнул, что концентрация российских войск в регионе по состоянию на сейчас остается самой крупной со времен вторжения РФ в Украине в 2014 году.

Представитель Госдепа также отметил, что американская сторона активно поднимает эту тему в переговорах с союзниками и партнерами.

Этот вопрос обсуждался на встречах в НАТО и на уровне министров G7, а также во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, уточнил Прайс.

В этой связи он в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты стоят рядом с Киевом на фоне российской агрессии и продолжать это делать в дальнейшем.

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