Дружина Медведчука повідомила, що вони вже вдома
Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що вони вже повернулися додому.
Джерело: Instagram-сторінка Оксани Марченко
Пряма мова: "Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка - обшуки...
Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно...
Ми, звичайно, повернулися додому".
Деталі: 11 травня глава СБУ Іван Баканов повідомив, що Медведчука не змогли знайти і підозру йому направили за останнім відомим місцем проживання і роботи - до Верховної Ради.
Правоохоронці підозрюють Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.
Також Баканов повідомив, що у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
Пізно ввечері пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У Медведчука запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні.
Передісторія:
- 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
- Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі.