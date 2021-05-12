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Дружина Медведчука повідомила, що вони вже вдома

Середа, 12 травня 2021, 13:21
Дружина Медведчука повідомила, що вони вже вдома

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що вони вже повернулися додому.

Джерело: Instagram-сторінка Оксани Марченко

Пряма мова: "Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка - обшуки...

Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно...

Ми, звичайно, повернулися додому".

 

Деталі: 11 травня глава СБУ Іван Баканов повідомив, що Медведчука не змогли знайти і підозру йому направили за останнім відомим місцем проживання і роботи - до Верховної Ради.

Правоохоронці підозрюють Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.

Також Баканов повідомив, що у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Пізно ввечері пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У Медведчука запевнили, що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні. 

Передісторія: 

  • 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
  • Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. 

Українська правда

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Теми: МедведчукМарченкопрокуратура
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