Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дружина Медведчука повідомила, що вони вже вдома

Середа, 12 травня 2021, 13:21

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що вони вже повернулися додому.

Джерело: Instagram-сторінка Оксани Марченко

Пряма мова: "Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, вчора ми дізналися, що в нашому будинку і офісі чоловіка - обшуки...

Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді, прийшли ці люди. Бог з ними - вони виконавці. Сподіваюся, вас приймали привітно...

Ми, звичайно, повернулися додому".

 

Деталі: 11 травня глава СБУ Іван Баканов повідомив, що Медведчука не змогли знайти і підозру йому направили за останнім відомим місцем проживання і роботи - до Верховної Ради.

Правоохоронці підозрюють Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.

Також Баканов повідомив, що у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Пізно ввечері пресслужба Медведчука відреагувала на інформацію про обшуки та підозру. У Медведчука запевнили,  що він не буде ховатись від слідства та перебуває в Україні. 

Передісторія: 

  • 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
  • Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. 

Українська правда
Теми: МедведчукМарченкопрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рейтинг партій: в Раду пройшли би 4 політсили

фото Невідомий вистрілив у ВМW з гранатомета в Івано-Франківську

відеоЛюди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 

фото, відеоПо Ізраїлю випустили понад тисячу ракет: 5 загиблих

COVID після третьої хвилі: 4 538 нових випадків і 356 летальних

Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази: НС у місті Лод, вбивство лідерів ХАМАС

Усі новини...
Медведчук
Фонд держмайна судитиметься за повернення у держвласність "труби Медведчука"
Люди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 
Медведчук прокоментував обшуки та підозру у держзраді
Останні новини
13:21
Дружина Медведчука повідомила, що вони вже вдома
13:17
Поліція відкрила 17 справ через заборонену символіку 9 травня
13:11
В Україні стартують офіційні продажі популярного електрокара Nissan Leaf
13:09
Нардепам заборонили приходити в Офіс президента без попередження - джерела
12:55
Росія висилає прессекретаря посольства США – ЗМІ
12:55
"Росія має багато ракет": Таран переконаний, що Україні потрібно посилити ППО
12:50
Українсько-угорська комісія в Будапешті обговорить виконання закону про освіту
12:49
Вирок отримав студент, який за 1000 грн облив фарбою пам’ятник Бандері
12:46
інфографіка"Доступна іпотека 7%": банки видали 238 кредитів на 200 мільйонів
12:36
На узбережжі Кирилівки викинули тіло мертвого крокодила
Усі новини...