Жена Медведчука сообщила, что они уже дома
Жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они уже вернулись домой.
Источник: Instagram-страница Оксаны Марченко
Прямая речь: "Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие.
Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно…
Мы, конечно, вернулись домой".
Детали: 11 мая глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Медведчука не смогли найти и подозрение ему направили по последнему известному месту жительства и работы - в Верховную Раду.
Правоохранители подозревают Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.
Также Баканов сообщил, что в 2020 году Медведчук через нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
Поздно вечером пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрении. У Медведчука заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
Предыстория:
- 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путину голове политсовета партии "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Правоохранители Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.
- Также в СБУ сообщили, что кум Путина нардеп Виктор Медведчук через своего однопартийца Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.