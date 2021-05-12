Жена Медведчука сообщила, что они уже дома

Жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они уже вернулись домой.

Источник: Instagram-страница Оксаны Марченко

Прямая речь: "Пребывая на отдыхе за пределами Киева, вчера мы узнали, что в нашем доме и офисе мужа - обыски... Совершенно бесполезное занятие.

Как-то нехорошо, зная, что мы в отъезде, пришли эти люди. Бог с ними - они исполнители. Надеюсь, вас принимали радушно…

Мы, конечно, вернулись домой".

Детали: 11 мая глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Медведчука не смогли найти и подозрение ему направили по последнему известному месту жительства и работы - в Верховную Раду.

Правоохранители подозревают Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.

Также Баканов сообщил, что в 2020 году Медведчук через нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Поздно вечером пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрении. У Медведчука заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.

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