Секретар РНБО назвав основну ознаку, за якою визначають олігархів

Cекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає основною ознакою зарахування до олігархів вплив на владу.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу.

Тому питання стоїть принципово – держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п’яту колону" як найближчі завдання, які постали перед нами".

Деталі: Секретар РНБО вирішив розширити свою тезу щодо 13 "явних" олігархів в Україні.

На думку Данілова, поряд з військовою агресією Російської Федерації однією з основних загроз національній безпеці є олігархічна система - система, яка почала формуватися фактично одразу після набуття Україною Незалежності, а з роками укріпилася, "запливла фінансовим корупційним жирком" та почала все нахабніше втручатися в українську політику.

За словами секретаря РНБО, сформовані олігархічні групи через інкорпорованих у владу "своїх правильних кадрів фактично приватизували сектори вітчизняної економіки – газову, хімічну, енергетичну, нафтопереробну сфери, і протягнули свої пазурі до прибуткового аграрного сектору". Цьому сприяла і Росія, яка переслідувала власні інтереси, знищуючи українську економіку.

Монополії призвели до глибинної корупції, і тепер оліграхи чинять шалений опір реформам. Для протидії президент Володимир Зеленський ініціював розробку законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Інших критеріїв для визначення олігархів Данілов не назвав, та не конкретизував прізвища 13-ти вже "ідентифікованих".

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