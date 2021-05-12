Секретарь СНБО назвал основной признак, по которому определяют олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает основным признаком отнесения к категории олигархов влияние на власть.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть.

Поэтому вопрос стоит принципиально - государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами".

Детали: Секретарь СНБО решил расширить свой тезис о 13 "явных" олигархах в Украине.

По мнению Данилова, наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз национальной безопасности является олигархическая система - система, которая начала формироваться фактически сразу после обретения Украиной Независимости, а с годами укрепилась, "заплыла финансовым коррупционным жирком" и начала все наглее вмешиваться в украинскую политику.

По словам секретаря СНБО, сформированные олигархические группы через инкорпорированные во власть "свои правильные кадры практически приватизировали секторы отечественной экономики - газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферы и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору". Этому способствовала и Россия, преследовавшая собственные интересы, уничтожая украинскую экономику.

Монополии привели к глубинной коррупции, и теперь олигархи оказывают яростное сопротивление реформам. Для противодействия президент Владимир Зеленский инициировал разработку законопроекта о статусе олигарха в Украине.

Других критериев для определения олигархов Данилов не назвал, и не конкретизировал фамилии 13-ти уже "идентифицированных".

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