Експосадовицю "Приватбанку" оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту "Приватбанку" Олену Бичихіну, яку підозрюють у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрювану у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів ПАТ КБ "ПриватБанк".

Деталі: Зазначається, що Бичихіна, 08.05.1972 року народження, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Що було раніше: у лютому ексголові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету та ще двом колишнім високопосадовцям цього банку, серед яких і Бичихіна, повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

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