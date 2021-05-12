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Експосадовицю "Приватбанку" оголосили в розшук

Середа, 12 травня 2021, 15:30
Експосадовицю Приватбанку оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту "Приватбанку" Олену Бичихіну, яку підозрюють у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Джерело: НАБУ                              

Дослівно: "Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрювану у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів ПАТ КБ "ПриватБанк".

Деталі: Зазначається, що Бичихіна, 08.05.1972 року народження, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

 

Що було раніше: у лютому ексголові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету та ще двом колишнім високопосадовцям цього банку, серед яких і Бичихіна, повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Передісторія:

  • 22 лютого в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, посадили літак, на якому хотів втекти з країни експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко. Його підозрюють у привласненні майна.
  • Колишні топменеджери націоналізованого "Приватбанку", які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.
  • Яценко летів з України до Австрії на літаку компанії Коломойського"Роза Вітрів".
  • На початку 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів "Приватбанку" про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Українська правда

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Теми: НАБУрозшукПриватбанк
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