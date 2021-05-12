Экс-чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елену Бичихину, которую подозревают в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Источник: НАБУ

Дословно: "Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту растраты средств ПАО КБ "ПриватБанк".

Детали: Отмечается, что Бычихина, 08.05.1972 года рождения, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Что было раньше: Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным чиновникам этого банка, среди которых Бычихина, сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Предыстория: