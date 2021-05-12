Экс-чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елену Бичихину, которую подозревают в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
Источник: НАБУ
Дословно: "Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту растраты средств ПАО КБ "ПриватБанк".
Детали: Отмечается, что Бычихина, 08.05.1972 года рождения, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Что было раньше: Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным чиновникам этого банка, среди которых Бычихина, сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.
Предыстория:
- 22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором хотел сбежать из страны экс-первый зампред правления "Приватбанка" Владимир Яценко. Его подозревают в присвоении имущества.
- Бывшие топ-менеджеры национализированного "Приватбанка", которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса "Приватбанка" Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
- Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского"Роза Ветров".
- В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров "Приватбанка" о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.