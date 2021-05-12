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Экс-чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск

Среда, 12 мая 2021, 15:30

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елену Бичихину, которую подозревают в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Источник: НАБУ

Дословно: "Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту растраты средств ПАО КБ "ПриватБанк".

Детали: Отмечается, что Бычихина, 08.05.1972 года рождения, подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

 

Что было раньше: Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным чиновникам этого банка, среди которых Бычихина, сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Предыстория:

  • 22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором хотел сбежать из страны экс-первый зампред правления "Приватбанка" Владимир Яценко. Его подозревают в присвоении имущества.
  • Бывшие топ-менеджеры национализированного "Приватбанка", которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса "Приватбанка" Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
  • Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского"Роза Ветров".
  • В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров "Приватбанка" о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Украинская правда
Темы: НАБУрозыскПриватбанк


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