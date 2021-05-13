Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і союзників від дій Росії

Четвер, 13 травня 2021, 00:34

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив про захист своїх громадян і національних інтересів у відповідь на зловмисні дії Росії, які завдають шкоди США та їхнім союзникам.

Джерело: Укрінформ, Держдепартамент США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена забезпечувати захист громадян США, а також твердо захищати інтереси Сполучених Штатів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам".

Деталі: Зазначається, що Блінкен також закликав РФ звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, яких російська сторона утримує в ув’язненні.

Окрім того, додають у Держдепі, сторони обговорили підготовку міністерської зустрічі Арктичної ради, наміченої на наступний тиждень, ситуацію навколо КНДР, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

Передісторія:

  • У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля.
  • Комітет Сенату США підтримав законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
  • Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.
  • Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія відвела тільки частину військ від кордонів України, а тому ситуація лишається напруженою.

Теми: СШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в "Дії"

Зеленський підписав закон про "євробляхи"

Новини 12 травня: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази

Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca

Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту

ОновленоДо соратника Кличка прийшли з обшуками

Усі новини...
США
Росія висилає прессекретаря посольства США – ЗМІ
Безос у травні продав 2 мільйона акцій Amazon на 6,7 мільярдів доларів
Україна підтримала позицію США про зняття обмежень з виробництва вакцин
Останні новини
00:34
Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і союзників від дій Росії
23:59
Правоохоронці провели обшуки у Департаменті соцполітики КМДА 
23:31
Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в "Дії"
23:08
З 15 травня WhatsApp обмежуватиме користувачів, які не приймуть нову політику
22:23
Зеленський підписав закон про "євробляхи"
22:03
Новини економіки: "антиахметівський" законопроєкт, Бюро економічної безпеки
21:59
Росія прискорює видачу паспортів на окупованих територіях – Денісова
21:35
Зеленський закликав президента Румунії підтримати євроінтеграцію України
21:24
Новини 12 травня: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази
21:16
Тарута: Я їздив до Росії, сам того не знаючи
Усі новини...