Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і союзників від дій Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив про захист своїх громадян і національних інтересів у відповідь на зловмисні дії Росії, які завдають шкоди США та їхнім союзникам.

Джерело: Укрінформ, Держдепартамент США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена забезпечувати захист громадян США, а також твердо захищати інтереси Сполучених Штатів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам".

Деталі: Зазначається, що Блінкен також закликав РФ звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, яких російська сторона утримує в ув’язненні.

Окрім того, додають у Держдепі, сторони обговорили підготовку міністерської зустрічі Арктичної ради, наміченої на наступний тиждень, ситуацію навколо КНДР, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

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