Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і союзників від дій Росії
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив про захист своїх громадян і національних інтересів у відповідь на зловмисні дії Росії, які завдають шкоди США та їхнім союзникам.
Джерело: Укрінформ, Держдепартамент США
Дослівно: "Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена забезпечувати захист громадян США, а також твердо захищати інтереси Сполучених Штатів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам".
Деталі: Зазначається, що Блінкен також закликав РФ звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, яких російська сторона утримує в ув’язненні.
Окрім того, додають у Держдепі, сторони обговорили підготовку міністерської зустрічі Арктичної ради, наміченої на наступний тиждень, ситуацію навколо КНДР, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.
Передісторія:
- У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля.
- Комітет Сенату США підтримав законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
- Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.
- Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія відвела тільки частину військ від кордонів України, а тому ситуація лишається напруженою.