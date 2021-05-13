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Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і союзників від дій Росії

Четвер, 13 травня 2021, 00:34
Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і союзників від дій Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив про захист своїх громадян і національних інтересів у відповідь на зловмисні дії Росії, які завдають шкоди США та їхнім союзникам.

Джерело: Укрінформ, Держдепартамент США

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена забезпечувати захист громадян США, а також твердо захищати інтереси Сполучених Штатів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам".

Деталі: Зазначається, що Блінкен також закликав РФ звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, яких російська сторона утримує в ув’язненні.

Окрім того, додають у Держдепі, сторони обговорили підготовку міністерської зустрічі Арктичної ради, наміченої на наступний тиждень, ситуацію навколо КНДР, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

Передісторія:

  • У Державному департаменті США висловили занепокоєння через інформацію про стягнення Росією військ до українського кордону та запевнили, що підтримують Україну перед залякуваннями Кремля.
  • Комітет Сенату США підтримав законопроект із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
  • Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.
  • Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія відвела тільки частину військ від кордонів України, а тому ситуація лишається напруженою.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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