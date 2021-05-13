Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и союзников от действий России
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о защите своих граждан и национальных интересов в ответ на злонамеренные действия России, которые наносят ущерб США и их союзникам.
Источник: Укринформ, Госдепартамент США
Дословно: "Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена обеспечивать защиту граждан США, а также твердо защищать интересы Соединенных Штатов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам".
Детали: Отмечается, что Блинкен также призвал РФ освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, которых российская сторона удерживает в заключении.
Кроме того, добавляют в Госдепе, стороны обсудили подготовку министерской встречи Арктического совета, намеченной на следующую неделю, ситуацию вокруг КНДР, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Предыстория:
- В Государственном департаменте США выразили обеспокоенность в связи с информацией о стягивании Россией войск к украинской границе и заверили, что поддерживают Украину перед запугиваниями Кремля.
- Комитет Сената США поддержал законопроект о "Безопасном партнерстве с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки Украины.
- Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о продолжении поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонительными системами.
- Представитель Государственного департамента США Вс Прайс заявил, что Россия отвела только часть войск от границ Украины, а потому ситуация остается напряженной.