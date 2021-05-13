Обшуки у департаменті соцполітики КМДА: 7 людям повідомили про підозру

За результатами проведених 12 травня обшуків повідомлено про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту соціальної політики КМДА за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, КМДА

Деталі: Зазначається, що протягом 2017-2019 років службові особи департаменту соцполітики КМДА уклали низку договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), через що завдали збитків на суму понад 13,5 млн гривень.

Силовики провели низку обшуків на роботі та вдома заступника директора департаменту соцполітики, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору та у колишнього начальника відділу вказаного департаменту.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Upd. У КМДА повідомили, що відповідні матеріали були передані до правоохоронних органів ще 2019 року.

Що було раніше: