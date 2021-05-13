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Обшуки у департаменті соцполітики КМДА: 7 людям повідомили про підозру

Четвер, 13 травня 2021, 11:28
Обшуки у департаменті соцполітики КМДА: 7 людям повідомили про підозру

За результатами проведених 12 травня обшуків повідомлено про підозру трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям департаменту соціальної політики КМДА за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, КМДА

Деталі: Зазначається, що протягом 2017-2019 років службові особи департаменту соцполітики КМДА уклали низку договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), через що завдали збитків на суму понад 13,5 млн гривень.

Силовики провели низку обшуків на роботі та вдома заступника директора департаменту соцполітики, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору та у колишнього начальника відділу вказаного департаменту.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Upd. У КМДА повідомили, що відповідні матеріали були передані до правоохоронних органів ще 2019 року.

Що було раніше:

  • Київська міська прокуратура разом із поліцією провели обшуки у департаменті соцполітики КМДА через розкрадання 13,5 млн гривень на закупівлі медичних виробів.
  • Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 
  • Крім цього обшуки проводяться в офісах комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах.
  • Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривають обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло".
  • Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".

Українська правда

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Теми: прокуратураобшукиКМДА
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