Обыски в департаменте соцполитики КГГА: 7 людям сообщили о подозрении

По результатам проведенных 12 мая обысков сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным департамента социальной политики КГГА по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Отмечается, что в течение 2017-2019 годов служебные лица департамента соцполитики КГГА заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), из-за чего нанесли ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.

Силовики провели ряд обысков на работе и дома заместителя директора департамента соцполитики, главного специалиста отдела, заведующего сектором и у бывшего начальника отдела указанного департамента.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что предшествовало: