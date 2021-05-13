Обыски в департаменте соцполитики КГГА: 7 людям сообщили о подозрении
По результатам проведенных 12 мая обысков сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим чиновникам департамента социальной политики КГГА по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, КГГА
Детали: Отмечается, что в течение 2017-2019 годов служебные лица департамента соцполитики КГГА заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), из-за чего нанесли ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.
Силовики провели ряд обысков на работе и дома заместителя директора департамента соцполитики, главного специалиста отдела, заведующего сектором и у бывшего начальника отдела указанного департамента.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Upd. В КГГА сообщили, что соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы еще в 2019 году.
Что предшествовало:
- С 11 мая в структурах, что подчиняются КГГА, прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли к "Киевзеленбуд".
- 12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.
- Кроме этого обыски проводятся в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.
- Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет".
- В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".
- Также у председателя исполнительного комитета партии "Удар" и бывшего нардепа Артура Палатного правоохранители провели обыски.