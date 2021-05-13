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Обыски в департаменте соцполитики КГГА: 7 людям сообщили о подозрении

Четверг, 13 мая 2021, 11:28

По результатам проведенных 12 мая обысков сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным департамента социальной политики КГГА по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Отмечается, что в течение 2017-2019 годов служебные лица департамента соцполитики КГГА заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), из-за чего нанесли ущерб на сумму более 13,5 млн гривен.

Силовики провели ряд обысков на работе и дома заместителя директора департамента соцполитики, главного специалиста отдела, заведующего сектором и у бывшего начальника отдела указанного департамента.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.     

Что предшествовало:

  • Из 11 мая во структурах, что подчиняются КГГА прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли к "Киевзеленбуд".
  • 12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.
  • Кроме этого обыски проводятся в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.
  • Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет".
  • В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".
  • Также у председателя исполнительного комитета партии "Удар" и бывшего нардепа Артура Палатного правоохранители провели обыски.

Украинская правда
Темы: прокуратураобыскиКГГА


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