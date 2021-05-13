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До 100 полонених Україна просить повернути під час наступного обміну – ТКГ

Четвер, 13 травня 2021, 16:05
До 100 полонених Україна просить повернути під час наступного обміну – ТКГ

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович  розповів, що Україна просить повернути понад 90 людей під час наступного обміну полоненими, але наразі перспектив такого обміну немає.

Джерело: Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Арестовича: "Ми просимо повернути понад 90 людей... Це перший обмін, який ми плануємо - під 100 осіб. І це перш за все військовослужбовці, які потрапили до полону під час виконання бойових завдань.

Деталі: Він розповів, що загалом окупанти утримують 250-260 українців.

Арестович наголосив, що наразі не бачить перспектив щодо нового обміну, оскільки Росія прив’язує обмін полоненими до політичних поступок, але Україна працює постійно.

Передісторія:

  • У 2020 році відбувся обмін полоненими: за 20 полонених і заручників російській стороні передали 18 утримуваних осіб, яких звинувачували у різних злочинах в Україні (четверо з них відмовилися повертатися до окупантів).
  • У квітні Офіс президента повідомляв, що процес обміну утримуваними між Україною та ОРДЛО не рухається, хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей. 

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГобмінОРДЛО
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