До 100 полонених Україна просить повернути під час наступного обміну – ТКГ
Четвер, 13 травня 2021, 16:05
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Україна просить повернути понад 90 людей під час наступного обміну полоненими, але наразі перспектив такого обміну немає.
Джерело: Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24"
Пряма мова Арестовича: "Ми просимо повернути понад 90 людей... Це перший обмін, який ми плануємо - під 100 осіб. І це перш за все військовослужбовці, які потрапили до полону під час виконання бойових завдань.
Деталі: Він розповів, що загалом окупанти утримують 250-260 українців.
Арестович наголосив, що наразі не бачить перспектив щодо нового обміну, оскільки Росія прив’язує обмін полоненими до політичних поступок, але Україна працює постійно.
Передісторія:
- У 2020 році відбувся обмін полоненими: за 20 полонених і заручників російській стороні передали 18 утримуваних осіб, яких звинувачували у різних злочинах в Україні (четверо з них відмовилися повертатися до окупантів).
- У квітні Офіс президента повідомляв, що процес обміну утримуваними між Україною та ОРДЛО не рухається, хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей.
Роман Петренко, УП