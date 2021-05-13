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До 100 пленных Украина просит вернуть при следующем обмене – ТКГ

Четверг, 13 мая 2021, 16:05
До 100 пленных Украина просит вернуть при следующем обмене – ТКГ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Украина просит вернуть более 90 человек во время следующего обмена пленными, но пока перспектив такого обмена нет.

Источник: Арестович в эфире телеканала "Україна 24"

Прямая речь Арестовича: "Мы просим вернуть более 90 человек... Это первый обмен, который мы планируем – под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач.

Детали: Он рассказал, что в целом оккупанты содержат 250-260 украинском.

Арестович отметил, что пока не видит перспектив по новому обмену, поскольку Россия привязывает обмен пленными к политическим уступкам, но Украина работает постоянно.

Предыстория:

  • В 2020 году состоялся обмен: за 20 пленных и заложников российской стороне передали 18 удерживаемых лиц, обвиняемых в различных преступлениях в Украине (четверо из них отказались возвращаться к оккупантам).
  • В апреле в ОПУ сообщали, что процесс обмена удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО не двигается, хотя Киев выразил готовность отдать пять человек.

Роман Петренко, УП
Темы: ТКГобменОРДЛО
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