До 100 пленных Украина просит вернуть при следующем обмене – ТКГ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Украина просит вернуть более 90 человек во время следующего обмена пленными, но пока перспектив такого обмена нет.

Источник: Арестович в эфире телеканала "Україна 24"

Прямая речь Арестовича: "Мы просим вернуть более 90 человек... Это первый обмен, который мы планируем – под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач.

Детали: Он рассказал, что в целом оккупанты содержат 250-260 украинском.

Арестович отметил, что пока не видит перспектив по новому обмену, поскольку Россия привязывает обмен пленными к политическим уступкам, но Украина работает постоянно.

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