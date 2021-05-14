Татаров пов’язаний з членами комісії, яка обирає голову САП – Схеми

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров має зв’язки з членами комісії, яка обирає голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: розслідування "Схем" (спільного проєкту Радіо Свобода і "UA:Перший") "Агенти впливу" Татарова: обрання антикорупційного прокурора"

Деталі: Журналісти з’ясували, що з двома членами комісії Татаров співпрацює в комісії, створеній Володимиром Зеленським, з іншими – раніше працював в одній робочій групі при Міністерстві юстиції та громадській раді при МВС часів президентства Віктора Януковича.

Зокрема, голова комісії Катерина Коваль у 2012 році разом із Татаровим працювала в робочій групі, створеній тодішнім міністром юстиції Олександром Лавриновичем.

Також у 2013 році Коваль керувала комітетом планування і моніторингу Громадської ради при МВС України. За її словами, вона працювала у цій раді також і під час Революції гідності.

Журналісти зазначають, що у квітні 2013 року вона могла перетинатися з Татаровим під час круглого столу щодо реформування правоохоронної системи. Принаймні, вони обоє були у списку учасників заходу. Татаров тоді був заступником керівника Головного слідчого управління МВС.

Водночас, Коваль заявила, що з Татаровим тоді не перетиналася і не пам’ятає "жодного разу, щоб він був на засіданнях… Громадської ради".

Члени комісії з обрання керівництва САП В’ячеслав Навроцький та Роман Куйбіда, як виявили журналісти, нині працюють із Татаровим в одній комісії – з питань правової реформи, створеної указом президента Володимира Зеленського.

Навроцький також заявив, що жодного разу в рамках комісії з Татаровим не контактував.

Інший член комісії Богдан Романюк був науковим керівником Татарова – у 2007 році під його керівництвом заступник керівника ОПУ захистив свою першу дисертацію у Київському університеті внутрішніх справ.

Ще з одним членом комісії Олексієм Дроздом Татаров написав раніше спільну статтю під назвою "Правова охорона земельних відносин в Україні".

Журналісти зазначають, що Дрозд поки самоусунувся від роботи у комісії. Він був поліцейським, відрядженим до наукової установи, а бути правоохоронцем члену комісії за законом заборонено.

"Схеми" також звернули увагу на члена комісії Андрія Гуджала, кандидатуру якого до комісії запропонувала фракція ОПЗЖ. Представник цієї політсили нардеп Григорій Мамка є членом комітету Верховної Ради, де проводили співбесіди із майбутніми членами конкурсної комісії. При цьому, з’ясувалося, що Татаров раніше писав відгук на дисертацію Мамки і був його опонентом.

Ще один член комісії Євген Соболь у розпал її роботи указом президента Зеленського був нагороджений званням "заслужений діяч науки і техніки".

Соболь запевняв журналістів, що нагорода від президента не вплине на його незалежність у комісії.

Редакція також звернулася з запитом до Офісу президента з проханням про коментар Татарова, але на момент публікації розслідування відповіді не отримала.

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