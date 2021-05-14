Татаров связан с членами комиссии, которая избирает главу САП – Схемы

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров имеет связи с членами комиссии, которая избирает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: расследование "Схем" (совместного проекта Радио Свобода и "UA: Первый") "Агенты влияния" Татарова: избрание антикоррупционного прокурора"

Детали: Журналисты выяснили, что с двумя членами комиссии Татаров сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским, с другими – ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и в общественном совете при МВД времен президентства Виктора Януковича.

В частности, председатель комиссии Екатерина Коваль в 2012 году вместе с Татаровым работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем.

Также в 2013 году Коваль руководила комитетом планирования и мониторинга Общественного совета при МВД Украины. По ее словам, она работала в этом совете и во время Революции достоинства.

Журналисты отмечают, что в апреле 2013 года она могла пересекаться с Татаровым во время круглого стола по реформированию правоохранительной системы. По крайней мере, они оба были в списке участников мероприятия. Татаров тогда был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД.

Но Коваль заявила, что с Татаровым тогда не пересекалась и не помнит "ни разу, чтобы он был на заседаниях... Общественного совета".

Члены комиссии по избранию руководства САП Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида, как обнаружили журналисты, сейчас работают с Татаровым в одной комиссии – по вопросам правовой реформы, созданной указом президента Владимира Зеленского.

Навроцкий также заявил, что ни разу в рамках комиссии с Татаровым не контактировал.

Другой член комиссии Богдан Романюк был научным руководителем Татарова – в 2007 году под его руководством заместитель руководителя ОПУ защитил свою первую диссертацию в Киевском университете внутренних дел.

Еще с одним членом комиссии Алексеем Дроздом Татаров написал ранее совместную статью под названием "Правовая охрана земельных отношений в Украине".

Журналисты отмечают, что Дрозд сейчас самоустранился от работы в комиссии. Он был полицейским, командированным в научное учреждение, а быть правоохранителем члену комиссии по закону запрещено.

"Схемы" также обратили внимание на члена комиссии Андрея Гуджала, кандидатуру которого в комиссию предложила фракция ОПЗЖ. Представитель этой политсилы нардеп Григорий Мамка – член комитета Верховной Рады, где проводили собеседования с будущими членами конкурсной комиссии. При этом выяснилось, что Татаров ранее писал отзыв на диссертацию Мамки и был его оппонентом.

Еще один член комиссии Евгений Соболь в разгар ее работы указом президента Зеленского был награжден званием "заслуженный деятель науки и техники".

Соболь уверял журналистов, что награда от президента не повлияет на его независимость в комиссии.

Редакция также обратилась с запросом в Офис президента с просьбой о комментарии Татарова, но на момент публикации расследования ответа не получила.

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