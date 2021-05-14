Татаров связан с членами комиссии, которая избирает главу САП – Схемы

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров имеет связи с членами комиссии, которая избирает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: расследование "Схем" (совместного проекта Радио Свобода и "UA: Первый") "Агенты влияния" Татарова: избрание антикоррупционного прокурора"

Детали: Журналисты выяснили, что с двумя членами комиссии Татаров сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским, с другими – ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и в общественном совете при МВД времен президентства Виктора Януковича.

В частности, председатель комиссии Екатерина Коваль в 2012 году вместе с Татаровым работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем.

Также в 2013 году Коваль руководила комитетом планирования и мониторинга Общественного совета при МВД Украины. По ее словам, она работала в этом совете и во время Революции достоинства.

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