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На Медведчука вдягли браслет контролю

П'ятниця, 14 травня 2021, 12:51
фото: Ельдар Сарахман, УП

На підозрюваного у державній зраду кума Путіна голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука вдягнули електронний пристрій стеження.

Джерело: заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Поліція Києва одягла на Медведчука електронний засіб контролю і він перебуває, згідно з рішення суду, під домашнім арештом".

Що передувало: 13 травня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення відправити Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Суддя В'ячеслав Підпалий не задовольнив клопотання прокурорів, які просили тримання під вартою із альтернативою застави у 300 мільйонів гривень.

Термін домашнього арешту триватиме до 9 липня 2021 року. Суд зобов'язав Медведчука здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. 

Передісторія:

  • 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Теми: Медведчук


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