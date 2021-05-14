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На Медведчука надели браслет контроля

Пятница, 14 мая 2021, 12:51

На подозреваемого в государственной измене кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука надели электронное устройство слежения.

Источник: заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Полиция Киева надела на Медведчука электронное средство контроля и он находится, согласно решению суда, под домашним арестом".

Что предшествовало: 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест. Судья Вячеслав Пидпалый не удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили содержания под стражей с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

Срок домашнего ареста продлится до 9 июля 2021 года. Суд обязал Медведчука сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Украинская правда


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