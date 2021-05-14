На Медведчука надели браслет контроля

На подозреваемого в государственной измене кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука надели электронное устройство слежения.

Источник: заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Полиция Киева надела на Медведчука электронное средство контроля и он находится, согласно решению суда, под домашним арестом".

Что предшествовало: 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест. Судья Вячеслав Пидпалый не удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили содержания под стражей с альтернативой залога в 300 миллионов гривен.

Срок домашнего ареста продлится до 9 июля 2021 года. Суд обязал Медведчука сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Предыстория: