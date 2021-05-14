У Кремлі повідомили, що дивляться, як розвивається ситуація навколо глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума Путіна Віктора Медведчука, але не збираються втручатися.

Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що не йдеться про політичне "полювання на відьом" і зачистці політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил ".

Деталі: Він зазначив, що для Путіна Медведчук "є одним з українських політиків, який, на відміну від багатьох інших, дотримується точки зору про необхідність нормалізації взаємовигідних відносин між Росією і Україною".

За словами Пєскова, що Путін і Медведчук "знають один одного, вони неодноразово зустрічалися".

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