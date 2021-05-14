У Путіна кажуть, що спостерігають за ситуацією з Медведчуком
У Кремлі повідомили, що дивляться, як розвивається ситуація навколо глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума Путіна Віктора Медведчука, але не збираються втручатися.
Джерело: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС
Пряма мова Пєскова: "Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що не йдеться про політичне "полювання на відьом" і зачистці політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил ".
Деталі: Він зазначив, що для Путіна Медведчук "є одним з українських політиків, який, на відміну від багатьох інших, дотримується точки зору про необхідність нормалізації взаємовигідних відносин між Росією і Україною".
За словами Пєскова, що Путін і Медведчук "знають один одного, вони неодноразово зустрічалися".
Передісторія:
- 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Також СБУ повідомила про обшуки в офісі ОПЗЖ та двох будинках Медведчука. За даними ЗМІ силовикам всіляко перешкоджала охорона Медведчука.
- Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- 14 травня на Медведчука вдягнули електронний пристрій стеження.