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У Путина говорят, что наблюдают за ситуацией с Медведчуком

Пятница, 14 мая 2021, 14:14

В Кремле сообщили, что смотрят, как развивается ситуация вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука, но не собираются вмешиваться.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил".

Детали: Песков отметил, что для президента России Владимира Путина Медведчук является одним из украинских политиков, "который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной".

Песков напомнил, что Путин и Медведчук "знают друг друга, они неоднократно встречались".

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • 14 мая на Медведчука надели электронное устройство слежения.

Темы: ПутинМедведчуксудгосизмена


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