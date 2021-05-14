В Кремле сообщили, что смотрят, как развивается ситуация вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука, но не собираются вмешиваться.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил".

Детали: Песков отметил, что для президента России Владимира Путина Медведчук является одним из украинских политиков, "который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной".

Песков напомнил, что Путин и Медведчук "знают друг друга, они неоднократно встречались".

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