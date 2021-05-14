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Путін прокоментував домашній арешт свого кума Медведчука

П'ятниця, 14 травня 2021, 14:36

Президент Росії Володимир Путін відреагував на домашній арешт свого кума Віктора Медведчука через підозру у держзраді в Україні. 

Джерело: російські видання "РИА Новости", ТАСС

Пряма мова: "Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, підтримують подібне рішення.

З політичних мотивів, вибірково, комусь в провину закидають роботу з Росією в сфері економіки, хоча багато, в тому числі і осіб з вищого політичного керівництва країни, активно працюють протягом багатьох років в Росії і в Криму теж, і нічого.

Тобто це рішення політичне і виборче, спрямоване тільки на одне: зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на Донбасі і добросусідські відносини з Росією.

Це питання, яке повинно завжди знаходитися в полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, беручи до уваги ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати...

Що всіх, хто працює з Росією, будуть в Україні притягувати до відповідальності?"

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПутінМедведчук


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