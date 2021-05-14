Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука
Президент России Владимир Путин отреагировал на домашний арест своего кума Виктора Медведчука из-за подозрения в госизмене в Украине.
Источник: российские издания "РИА Новости", ТАСС
Прямая речь: "Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода.
По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие в том числе и лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и в Крыму тоже и ничего.
То есть это решение политическое и избирательное, направленное только на одно: зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Донбассе и добрососедские отношения с Россией.
Это вопрос, который должен всегда находится в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать...
Что, всех, кто работает с Россией, будут в Украине привлекать к ответственности?".
Детали: По его словам, товарооборот с Украиной за год составляет почти 10 млрд долларов.
Предыстория:
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- 14 мая на Медведчука надели электронное устройство слежения.