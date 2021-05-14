Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука

Президент России Владимир Путин отреагировал на домашний арест своего кума Виктора Медведчука из-за подозрения в госизмене в Украине.

Источник: российские издания "РИА Новости", ТАСС

Прямая речь: "Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода.

По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие в том числе и лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и в Крыму тоже и ничего.

То есть это решение политическое и избирательное, направленное только на одно: зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на Донбассе и добрососедские отношения с Россией.

Это вопрос, который должен всегда находится в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать...

Что, всех, кто работает с Россией, будут в Украине привлекать к ответственности?".

Детали: По его словам, товарооборот с Украиной за год составляет почти 10 млрд долларов.

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