Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука

Президент России Владимир Путин отреагировал на домашний арест своего кума Виктора Медведчука из-за подозрения в госизмене в Украине.

Источник: российские издания "РИА Новости", ТАСС

Прямая речь: "Похоже, теперь всех в Украине, кто работает с Россией, будут привлекать к ответственности...

Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что они поддерживают решения подобного рода".

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