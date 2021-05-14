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"Суддю Майдану" Царевич поновили в Печерському суді, але справ вона не веде

П'ятниця, 14 травня 2021, 15:22
Суддю Майдану Царевич поновили в Печерському суді, але справ вона не веде

Печерський райсуд Києва поновив на посаді суддю Оксану Царевич, відому рішеннями проти автомайданівців, але вона не веде там жодних справ.

Джерело: відповідь суду на запит "Української правди"

Деталі: Царевич повернулась до Печерського суду указом його голови від 1 квітня 2021 року. 

Це відбулось на підставі рішення Верховного Суду, який 17 березня визнав звільнення судді незаконним.

Однак наразі Царевич не здійснює судочинство. Причина – закінчення повноважень, оскільки сплив 5-річний термін її призначення.

УП також просила повідомити, чи отримує жінка суддівську винагороду, тобто зарплату, та скільки їй виплатили у квітні.

Однак Печерський суд не відповів на це запитання, зазначивши, що ця інформація не відноситься до публічної, оскільки "не є задокументованою будь-яким засобом та не міститься на будь-яких носіях в Печерському районному суді м. Києва".

Від УП: Відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", винагорода виплачується судді з дня зарахування до штату суду.

Для суддів, які не здійснюють правосуддя, як Оксана Царевич, закон прямо передбачає позбавлення лише доплат до окладу, але не зарплати загалом.

Водночас, у 2020 році Верховний суд в одному із своїх рішень висловив позицію, що право на отримання винагороди суддя має, зокрема, за умови "фактичного виконання своїх обов`язків, тобто здійснення правосуддя".

Передісторія:

  • Під час Євромайдану після поїздок до резиденції тодішнього президента Віктора Януковича – Межигір'я – автомайданівці отримували повістки про виклики на допит в якості свідків у рамках кримінального провадження, а також сповіщення від органів ДАІ про необхідність з’явитись у відомство з автомобілем та документами.
  • Царевич була однією із суддів, які виносили неправомірні рішення щодо активістів Автомайдану на базі сфальсифікованих "даїшниками" протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тисяч людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року. Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдана.
  • 29 вересня 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Царевич у зв’язку із порушенням присяги.
  • У червні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки.
  • Згодом Царевич визнали невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.
  • У березні 2021 року Верховний суд скасував указ Порошенка про звільнення Царевич.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судАвтомайдан
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