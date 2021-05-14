"Суддю Майдану" Царевич поновили в Печерському суді, але справ вона не веде

Печерський райсуд Києва поновив на посаді суддю Оксану Царевич, відому рішеннями проти автомайданівців, але вона не веде там жодних справ.

Джерело: відповідь суду на запит "Української правди"

Деталі: Царевич повернулась до Печерського суду указом його голови від 1 квітня 2021 року.

Це відбулось на підставі рішення Верховного Суду, який 17 березня визнав звільнення судді незаконним.

Однак наразі Царевич не здійснює судочинство. Причина – закінчення повноважень, оскільки сплив 5-річний термін її призначення.

УП також просила повідомити, чи отримує жінка суддівську винагороду, тобто зарплату, та скільки їй виплатили у квітні.

Однак Печерський суд не відповів на це запитання, зазначивши, що ця інформація не відноситься до публічної, оскільки "не є задокументованою будь-яким засобом та не міститься на будь-яких носіях в Печерському районному суді м. Києва".

Від УП: Відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", винагорода виплачується судді з дня зарахування до штату суду.

Для суддів, які не здійснюють правосуддя, як Оксана Царевич, закон прямо передбачає позбавлення лише доплат до окладу, але не зарплати загалом.

Водночас, у 2020 році Верховний суд в одному із своїх рішень висловив позицію, що право на отримання винагороди суддя має, зокрема, за умови "фактичного виконання своїх обов`язків, тобто здійснення правосуддя".

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