"Судью Майдана" Царевич восстановили в Печерском суде, но дел она не ведет
Печерский райсуд Киева восстановил в должности судью Оксану Царевич, известную решениями против автомайдановцев, но она не ведет там никаких дел.
Источник: ответ суда на запрос "Украинской правды"
Детали: Царевич вернулась в Печерский суд указом его головы от 1 апреля 2021 года.
Это произошло на основании решения Верховного Суда, который 17 марта признал увольнение судьи незаконным.
Однако на данный момент Царевич не осуществляет судопроизводство. Причина – окончание полномочий, поскольку истек 5-летний срок ее назначения.
УП также просила сообщить, получает ли женщина судейскую вознаграждение, то есть зарплату, и сколько ей выплатили в апреле.
Однако Печерский суд не ответил на этот вопрос, отметив, что эта информация не относится к публичной, поскольку "не является задокументированной любым способом и не содержится на любых носителях в Печерском районном суде. Киева".
От УП: В соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", вознаграждение выплачивается судье со дня зачисления в штат суда.
Для судей, которые не осуществляют правосудие, как Оксана Царевич, закон прямо предусматривает лишение только доплат к окладу, но не зарплаты в целом.
В то же время, в 2020 году Верховный суд в одном из своих решений выразил позицию, что право на получение вознаграждения судья имеет, в частности, при условии "фактического исполнения своих обязанностей, то есть осуществления правосудия".
Предыстория:
- Во время Евромайдана после поездок к резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича – Межигорье – автомайдановцы получали повестки о вызовах на допрос в качестве свидетелей в рамках уголовного производства, а также оповещения от органов ГАИ о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами.
- Царевич была одной из судей, которые выносили неправомерные решения в отношении активистов Автомадана на базе сфальсифицированных гаишниками протоколов. Дело касалось поездки более 1500 человек в Межигорье в конце декабря 2013 года. Ранее прокуратура Киева допросила Царевич по подозрению в вынесении заведомо неправомерных решений в отношении активистов Автомайдана.
- 29 сентября 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги.
- 12 июня 2020 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.
- Вскоре Царевич признали невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.
- В марте 2021 года Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Царевич.