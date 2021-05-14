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"Судью Майдана" Царевич восстановили в Печерском суде, но дел она не ведет

Пятница, 14 мая 2021, 15:22
Судью Майдана Царевич восстановили в Печерском суде, но дел она не ведет

Печерский райсуд Киева восстановил в должности судью Оксану Царевич, известную решениями против автомайдановцев, но она не ведет там никаких дел.

Источник: ответ суда на запрос "Украинской правды"

Детали: Царевич вернулась в Печерский суд указом его головы от 1 апреля 2021 года.

Это произошло на основании решения Верховного Суда, который 17 марта признал увольнение судьи незаконным.

Однако на данный момент Царевич не осуществляет судопроизводство. Причина – окончание полномочий, поскольку истек 5-летний срок ее назначения.

УП также просила сообщить, получает ли женщина судейскую вознаграждение, то есть зарплату, и сколько ей выплатили в апреле.

Однако Печерский суд не ответил на этот вопрос, отметив, что эта информация не относится к публичной, поскольку "не является задокументированной любым способом и не содержится на любых носителях в Печерском районном суде. Киева".

От УП: В соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", вознаграждение выплачивается судье со дня зачисления в штат суда.

Для судей, которые не осуществляют правосудие, как Оксана Царевич, закон прямо предусматривает лишение только доплат к окладу, но не зарплаты в целом.

В то же время, в 2020 году Верховный суд в одном из своих решений выразил позицию, что право на получение вознаграждения судья имеет, в частности, при условии "фактического исполнения своих обязанностей, то есть осуществления правосудия".

Предыстория:

  • Во время Евромайдана после поездок к резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича – Межигорье – автомайдановцы получали повестки о вызовах на допрос в качестве свидетелей в рамках уголовного производства, а также оповещения от органов ГАИ о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами.
  • Царевич была одной из судей, которые выносили неправомерные решения в отношении активистов Автомадана на базе сфальсифицированных гаишниками протоколов. Дело касалось поездки более 1500 человек в Межигорье в конце декабря 2013 года. Ранее прокуратура Киева допросила Царевич по подозрению в вынесении заведомо неправомерных решений в отношении активистов Автомайдана.
  • 29 сентября 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги. 
  • 12 июня 2020 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.
  • Вскоре Царевич признали невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.
  • В марте 2021 года Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Царевич.

Соня Лукашова, УП

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Темы: судАвтомайдан
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