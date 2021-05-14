"Судью Майдана" Царевич восстановили в Печерском суде, но дел она не ведет

Печерский райсуд Киева восстановил в должности судью Оксану Царевич, известную решениями против автомайдановцев, но она не ведет там никаких дел.

Источник: ответ суда на запрос "Украинской правды"

Детали: Царевич вернулась в Печерский суд указом его головы от 1 апреля 2021 года.

Это произошло на основании решения Верховного Суда, который 17 марта признал увольнение судьи незаконным.

Однако на данный момент Царевич не осуществляет судопроизводство. Причина – окончание полномочий, поскольку истек 5-летний срок ее назначения.

УП также просила сообщить, получает ли женщина судейскую вознаграждение, то есть зарплату, и сколько ей выплатили в апреле.

Однако Печерский суд не ответил на этот вопрос, отметив, что эта информация не относится к публичной, поскольку "не является задокументированной любым способом и не содержится на любых носителях в Печерском районном суде. Киева".

От УП: В соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", вознаграждение выплачивается судье со дня зачисления в штат суда.

Для судей, которые не осуществляют правосудие, как Оксана Царевич, закон прямо предусматривает лишение только доплат к окладу, но не зарплаты в целом.

В то же время, в 2020 году Верховный суд в одном из своих решений выразил позицию, что право на получение вознаграждения судья имеет, в частности, при условии "фактического исполнения своих обязанностей, то есть осуществления правосудия".

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