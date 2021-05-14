Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що із території Сирії в їх бік випустили три ракети.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Twitter, Times of Israel

Деталі: Зазначається, що одна з ракет впала на території Сирії, а інші дві – на відкритих ділянках Голанських висот.

Водночас, перед цим терористичне угруповання "Хезболла" заявило, що один із її членів був вбитий під час зіткнень на кордоні.

Також тривають обстріли ізраїльської території із сектору Гази. Ізраїльські військові кажуть, що вчергове зупинили чергову спробу ХАМАС відкрити вогонь. Так, літаки нанесли удари по майданчиках запуску ракет, відділенню протитанкових ракет та нейтралізували бойовий танк в секторі Гази.

Що передувало: Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

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