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Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії

П'ятниця, 14 травня 2021, 23:49
Ізраїль заявив про ракетний обстріл із території Сирії
Армія оборони Ізраїлю, Фото Gili Yaari

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що із території Сирії в їх бік випустили три ракети.

Джерело: Армія оборони Ізраїлю у Twitter, Times of Israel

Деталі: Зазначається, що одна з ракет впала на території Сирії, а інші дві – на відкритих ділянках Голанських висот. 

Водночас, перед цим терористичне угруповання "Хезболла" заявило, що один із її членів був вбитий під час зіткнень на кордоні. 

Також тривають обстріли ізраїльської території із сектору Гази. Ізраїльські військові кажуть, що вчергове зупинили чергову спробу ХАМАС відкрити вогонь. Так, літаки нанесли удари по майданчиках запуску ракет, відділенню протитанкових ракет та нейтралізували бойовий танк в секторі Гази.

Що передувало: Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

Передісторія: 

  • З 10 травня між Ізраїлем та Сектором Газа загострилося протистояння, тривають бойові дії. Вони були спричинені подіями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, де відбулись зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією. 
  • Представник ЦАХАЛу повідомив, що ізраїльська армія почала наземну операцію проти Сектору Газа. Однак пізніше Ізраїль заявив, що здійснює атаку "в Секторі Газа", але безпосередньо на землі Сектору Газа його військ немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльбойові дії
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