Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Сирии в их сторону выпустили три ракеты.

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, Times of Israel

Детали: Отмечается, что одна из ракет упала на территории Сирии, а другие две – на открытых участках Голанских высот.

В то же время, перед этим террористическая группировка "Хезболла" заявила, что один из ее членов был убит во время столкновений на границе.

Также продолжаются обстрелы израильской территории из сектора Газа. Израильские военные говорят, что в очередной раз остановили очередную попытку ХАМАС открыть огонь. Так, самолеты нанесли удары по площадкам запуска ракет, отделению противотанковых ракет и нейтрализовали боевой танк в секторе Газа.

Что предшествовало: Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела крупнейшую операцию против радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа.

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