Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии
Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Сирии в их сторону выпустили три ракеты.
Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, Times of Israel
Детали: Отмечается, что одна из ракет упала на территории Сирии, а другие две – на открытых участках Голанских высот.
В то же время, перед этим террористическая группировка "Хезболла" заявила, что один из ее членов был убит во время столкновений на границе.
Также продолжаются обстрелы израильской территории из сектора Газа. Израильские военные говорят, что в очередной раз остановили очередную попытку ХАМАС открыть огонь. Так, самолеты нанесли удары по площадкам запуска ракет, отделению противотанковых ракет и нейтрализовали боевой танк в секторе Газа.
Что предшествовало: Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела крупнейшую операцию против радикальной группировки ХАМАС в Секторе Газа.
Предыстория:
- С 10 мая между Израилем и Сектором Газа обострилось противостояние, продолжаются боевые действия. Они были вызваны событиями возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
- Представитель ЦАХАЛа сообщил, что израильская армия начала наземную операцию против Сектора Газа. Однако позже Израиль заявил, что осуществляет атаку "в Секторе Газа", но непосредственно на земле Сектора Газа его войск нет.