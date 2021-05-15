12 верующих погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле
В мечети в районе Шакардара в афганском Кабуле произошел взрыв: погибли не менее 12 человек, пришедших на пятничную молитву.
Источник: BBC
Детали: Как сообщается, среди погибших был имам.
Кроме того, по меньшей мере 15 человек были ранены.
Взрыв произошел на второй день трехдневного прекращения огня талибами и армией в ознаменование мусульманского праздника Рамазан-байрам. Отмечается, что днем ранее в результате взрывов в провинциях Кандагар и Кундуз погибли девять человек, однако взрыв в Шакардаре стал самым серьезным из инцидентов с применением насилия, нарушивших режим прекращения огня.
Неизвестно, кто стоял за взрывом, однако "Талибан" отрицает свою причастность.
Что предшествовало: Неделю назад произошли взрывы возле школы Кабула, в результате которых погибли по меньшей мере 68 человек, большинство из которых - ученики. Более 165 человек получили ранения. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним:
- Кабул находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как в прошлом месяце Вашингтон объявил о планах вывода всех американских войск до 11 сентября, а не 1 мая, как было договорено ранее.
- "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
- Афганские официальные лица заявили, что после этого заявления талибы активизировали атаки по всей стране.