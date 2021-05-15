12 верующих погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле

В мечети в районе Шакардара в афганском Кабуле произошел взрыв: погибли не менее 12 человек, пришедших на пятничную молитву.

Источник: BBC

Детали: Как сообщается, среди погибших был имам.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек были ранены.

Взрыв произошел на второй день трехдневного прекращения огня талибами и армией в ознаменование мусульманского праздника Рамазан-байрам. Отмечается, что днем ​​ранее в результате взрывов в провинциях Кандагар и Кундуз погибли девять человек, однако взрыв в Шакардаре стал самым серьезным из инцидентов с применением насилия, нарушивших режим прекращения огня.

Неизвестно, кто стоял за взрывом, однако "Талибан" отрицает свою причастность.

Что предшествовало: Неделю назад произошли взрывы возле школы Кабула, в результате которых погибли по меньшей мере 68 человек, большинство из которых - ученики. Более 165 человек получили ранения. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним: