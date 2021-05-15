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12 верующих погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле

Суббота, 15 мая 2021, 03:45

В мечети в районе Шакардара в афганском Кабуле произошел взрыв: погибли не менее 12 человек, пришедших на пятничную молитву.

Источник: BBC

Детали: Как сообщается, среди погибших был имам.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек были ранены.

Взрыв произошел на второй день трехдневного прекращения огня талибами и армией в ознаменование мусульманского праздника Рамазан-байрам. Отмечается, что днем ​​ранее в результате взрывов в провинциях Кандагар и Кундуз погибли девять человек, однако взрыв в Шакардаре стал самым серьезным из инцидентов с применением насилия, нарушивших режим прекращения огня.

Неизвестно, кто стоял за взрывом, однако "Талибан" отрицает свою причастность.

Что предшествовало: Неделю назад произошли взрывы возле школы Кабула, в результате которых погибли по меньшей мере 68 человек, большинство из которых - ученики. Более 165 человек получили ранения. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним:

  • Кабул находится в состоянии повышенной готовности с тех пор, как в прошлом месяце Вашингтон объявил о планах вывода всех американских войск до 11 сентября, а не 1 мая, как было договорено ранее.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Афганские официальные лица заявили, что после этого заявления талибы активизировали атаки по всей стране.

Темы: Афганистанвзрыв


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