МЗС шукає спосіб повернути додому українців, що перебувають у Секторі Газа

У Міністерстві закордонних справ шукають способи повернути на батьківщину українців, які зараз знаходяться у секторі Газа, що охоплений бойовими діями.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УП

Пряма мова: "Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок із українцями, які виявили бажання залишити Сектор Газа. Зараз їх 120 осіб".

Деталі: Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації.

У МЗС додали, що тримають цю ситуацію на особливому контролі.

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