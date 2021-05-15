МЗС шукає спосіб повернути додому українців, що перебувають у Секторі Газа
Субота, 15 травня 2021, 19:52
У Міністерстві закордонних справ шукають способи повернути на батьківщину українців, які зараз знаходяться у секторі Газа, що охоплений бойовими діями.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі УП
Пряма мова: "Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок із українцями, які виявили бажання залишити Сектор Газа. Зараз їх 120 осіб".
Деталі: Посольства України в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації.
У МЗС додали, що тримають цю ситуацію на особливому контролі.
Передісторія:
- Між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії.
- Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро" "ХАМАС".
- Ізраїльські військові у суботу здійснили удар по вежі в Секторі Газа, що використовувалася крилом військової розвідки ХАМАС.
Українська правда