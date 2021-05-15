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МИД ищет способ вернуть домой украинцев, находящихся в Секторе Газа

Суббота, 15 мая 2021, 19:52
МИД ищет способ вернуть домой украинцев, находящихся в Секторе Газа

В Министерстве иностранных дел ищут способы вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном боевыми действиями.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек".

Детали: Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.

В МИД добавили, что держат эту ситуацию на особом контроле.

Напомним:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия.
  • Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
  • Израильские военные в субботу произвели удар по башне в Секторе Газа, которая использовалась крылом военной разведки ХАМАС.

Украинская правда
Темы: МИДукраинцывойна
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