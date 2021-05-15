МИД ищет способ вернуть домой украинцев, находящихся в Секторе Газа

В Министерстве иностранных дел ищут способы вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном боевыми действиями.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек".

Детали: Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.

В МИД добавили, что держат эту ситуацию на особом контроле.

Напомним: