МИД ищет способ вернуть домой украинцев, находящихся в Секторе Газа
Суббота, 15 мая 2021, 19:52
В Министерстве иностранных дел ищут способы вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном боевыми действиями.
Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УП
Прямая речь: "Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек".
Детали: Посольства Украины в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации.
В МИД добавили, что держат эту ситуацию на особом контроле.
Напомним:
- Между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия.
- Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
- Израильские военные в субботу произвели удар по башне в Секторе Газа, которая использовалась крылом военной разведки ХАМАС.
Украинская правда