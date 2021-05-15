Сектор Газа: Нетаньяху обсудил с Байденом дальнейшие действия
Во второй раз на этой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.
Источник: The Times of Israel
Детали: Во время звонка в субботу Нетаньяху предоставил Байдену информацию об операциях Израиля в Секторе Газа и рассказал о дальнейших действиях израильских военных в этом направлении.
Премьер-министр поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" со стороны Соединенных Штатов в праве Израиля защищаться.
Нетаньяху во время разговора заверил президента США, что делается все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских людей, поэтому ЦАХАЛ перед бомбардировкой объектов террористов заблаговременно предупреждает население Газы, и у людей есть достаточно времени для эвакуации.
Напомним:
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10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
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Между Израилем и Сектором Газа продолжаются боевые действия.
- Израильская армия после предупреждения уничтожила башню Аль-Джалаа в Секторе Газа, в которой размещались "военные активы" ХАМАС. При этом террористическая группа использовала работников международных изданий, имеющих офисы в этом здании, как "живой щит".
- В Министерстве иностранных дел Украины ищут способ вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном войной.