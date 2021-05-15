Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сектор Газа: Нетаньяху обсудил с Байденом дальнейшие действия

Суббота, 15 мая 2021, 21:02
Сектор Газа: Нетаньяху обсудил с Байденом дальнейшие действия
Фото: Michel Euler/AP

Во второй раз на этой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Во время звонка в субботу Нетаньяху предоставил Байдену информацию об операциях Израиля в Секторе Газа и рассказал о дальнейших действиях израильских военных в этом направлении.

Премьер-министр поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" со стороны Соединенных Штатов в праве Израиля защищаться.

Нетаньяху во время разговора заверил президента США, что делается все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских людей, поэтому ЦАХАЛ перед бомбардировкой объектов террористов заблаговременно предупреждает население Газы, и у людей есть достаточно времени для эвакуации.

Напомним:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.

  • Между Израилем и Сектором Газа продолжаются боевые действия.

  • Израильская армия после предупреждения уничтожила башню Аль-Джалаа в Секторе Газа, в которой размещались "военные активы" ХАМАС. При этом террористическая группа использовала работников международных изданий, имеющих офисы в этом здании, как "живой щит".
  • В Министерстве иностранных дел Украины ищут способ вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном войной.

Темы: Сектор ГазаСШАвойнаИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Сектор Газа
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
Авиация Израиля нанесла удар по комплексу ХАМАС в Газе – ЦАХАЛ
Израиль атаковал оружейный цех боевиков в секторе Газа
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: