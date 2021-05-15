Сектор Газа: Нетаньяху обсудил с Байденом дальнейшие действия

Во второй раз на этой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Во время звонка в субботу Нетаньяху предоставил Байдену информацию об операциях Израиля в Секторе Газа и рассказал о дальнейших действиях израильских военных в этом направлении.

Премьер-министр поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" со стороны Соединенных Штатов в праве Израиля защищаться.

Нетаньяху во время разговора заверил президента США, что делается все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских людей, поэтому ЦАХАЛ перед бомбардировкой объектов террористов заблаговременно предупреждает население Газы, и у людей есть достаточно времени для эвакуации.

Напомним: