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Сектор Газа: Нетаньяху обсудил с Байденом дальнейшие действия

Суббота, 15 мая 2021, 21:00
Фото: Michel Euler/AP

Во второй раз на этой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом об эскалации конфликта с Сектором Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Во время звонка в субботу Нетаньяху предоставил Байдену информацию об операциях Израиля в Секторе Газа и рассказал о дальнейших действиях израильских военных в этом направлении.

Премьер-министр поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" со стороны Соединенных Штатов в праве Израиля защищаться.

Нетаньяху во время разговора заверил президента США, что делается все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских людей, поэтому ЦАХАЛ перед бомбардировкой объектов террористов заблаговременно предупреждает население Газы, и у людей есть достаточно времени для эвакуации.

Напомним:

  • Между Израилем и Сектором Газа продолжаются боевые действия.
  • Израильская армия после предупреждения уничтожила башню Аль-Джалаа в Секторе Газа, в которой размещались "военные активы" ХАМАС. При этом террористическая группа использовала работников международных изданий, имеющих офисы в этом здании, как "живой щит".
  • В Министерстве иностранных дел Украины ищут способ вернуть на родину украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа, охваченном войной.

Темы: ИзраильСШАвойна


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