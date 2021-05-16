"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

За теракт, совершенный в мечети в районе Шакардара в афганском Кабуле в пятницу, взяло на себя ответственность "Исламское государство".

Источник: Reuters со ссылкой на информационное агентство группы "Нашири"

Детали: По меньшей мере, 12 человек, собравшихся на пятничную молитву, погибли при взрыве в мечети.

Теракт осуществили во время мусульманского фестиваля Курбан-байрам.

Что предшествовало: В мечети в районе Шакардара в афганском Кабуле произошел взрыв: погибли не менее 12 человек, пришедших на пятничную молитву. Среди погибших был имам. Кроме того, по меньшей мере 15 человек были ранены.

Предыстория:

Неделю назад произошли взрывы возле школы Кабула, в результате которых погибли по меньшей мере 68 человек, большинство из которых - ученики. Более 165 человек получили ранения. Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним: