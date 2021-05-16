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Вночі ХАМАС продовжив обстріли, Ізраїль відповідав масованими ударами по Сектору Гази

Неділя, 16 травня 2021, 06:30
Вночі ХАМАС продовжив обстріли, Ізраїль відповідав масованими ударами по Сектору Гази

Як повідомляє армія Ізраїлю, у ніч на неділю палестинський рух ХАМАС продовжив обстріли, війська Ізраїлю відповідали ударами.

Джерело: The Times of Israel, армія Ізраїлю у Twitter, Інтерфакс-Україна

Дослівно армія Ізраїлю: "Погроза вчинити напад на місто сама по собі є порушенням міжнародного права. Якщо ХАМАС її здійснить, він знову порушить міжнародне право, завдаючи удару по мирних жителях".

"ХАМАС випустив шквал ракет з Гази по центральних і південних районах Ізраїлю. Чоловіки, жінки, діти і люди похилого віку в даний час знаходяться у сховищах".

Деталі: У ніч на неділю 5 ракет були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол" над південним містом Беер-Шева, а ще 7 впали на відкритій місцевості.

Ізраїльська армія інформує, що раніше ХАМАС оголосив, що опівночі запустить ракети по Тель-Авіву.

У відповідь на запуски ракет Ізраїль продовжив наносити удари по об'єктах в Секторі Гази.

За повідомленням палестинських ЗМІ, "в останні години по сектору було нанесено більше 100 ударів".

Палестинські медики повідомили, в результаті ударів загинуло двоє людей, 25 отримали поранення.

Передісторія:

  • Зараз між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, між палестинцями та ізраїльською поліцією. 
  • Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро"  "ХАМАС".
  • Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.
  • За словами палестинської влади, десять людей із двох сімей, в тому числі 8 дітей, були вбиті в суботу внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців у Секторі Газа.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльСектор Газабойові дії
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