Вночі ХАМАС продовжив обстріли, Ізраїль відповідав масованими ударами по Сектору Гази

Як повідомляє армія Ізраїлю, у ніч на неділю палестинський рух ХАМАС продовжив обстріли, війська Ізраїлю відповідала ударами.

Джерело: The Times of Israel, армія Ізраїлю у Twitter, Інтерфакс-Україна

Дослівно армія Ізраїлю: "Погроза вчинити напад на місто сама по собі є порушенням міжнародного права. Якщо ХАМАС її здійснить, він знову порушить міжнародне право, завдаючи удару по мирних жителях".

"ХАМАС випустив шквал ракет з Гази по центральних і південних районах Ізраїлю. Чоловіки, жінки, діти і люди похилого віку в даний час знаходяться у сховищах".

Деталі: У ніч на неділю 5 ракет були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол" над південним містом Беер-Шева, а ще 7 впали на відкритій місцевості.

Ізраїльська армія інформує, що раніше ХАМАС оголосив, що опівночі запустить ракети по Тель-Авіву.

У відповідь на запуски ракет Ізраїль продовжив наносити удари по об'єктах в Секторі Гази.

За повідомленням палестинських ЗМІ, "в останні години по сектору було нанесено більше 100 ударів".

Палестинські медики повідомили, в результаті ударів загинуло двоє людей, 25 отримали поранення.

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