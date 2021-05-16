Вночі ХАМАС продовжив обстріли, Ізраїль відповідав масованими ударами по Сектору Гази
Як повідомляє армія Ізраїлю, у ніч на неділю палестинський рух ХАМАС продовжив обстріли, війська Ізраїлю відповідали ударами.
Джерело: The Times of Israel, армія Ізраїлю у Twitter, Інтерфакс-Україна
Дослівно армія Ізраїлю: "Погроза вчинити напад на місто сама по собі є порушенням міжнародного права. Якщо ХАМАС її здійснить, він знову порушить міжнародне право, завдаючи удару по мирних жителях".
"ХАМАС випустив шквал ракет з Гази по центральних і південних районах Ізраїлю. Чоловіки, жінки, діти і люди похилого віку в даний час знаходяться у сховищах".
Деталі: У ніч на неділю 5 ракет були перехоплені системою протиракетної оборони "Залізний купол" над південним містом Беер-Шева, а ще 7 впали на відкритій місцевості.
Ізраїльська армія інформує, що раніше ХАМАС оголосив, що опівночі запустить ракети по Тель-Авіву.
У відповідь на запуски ракет Ізраїль продовжив наносити удари по об'єктах в Секторі Гази.
За повідомленням палестинських ЗМІ, "в останні години по сектору було нанесено більше 100 ударів".
Палестинські медики повідомили, в результаті ударів загинуло двоє людей, 25 отримали поранення.
Передісторія:
- Зараз між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, між палестинцями та ізраїльською поліцією.
- Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро" "ХАМАС".
- Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.
- За словами палестинської влади, десять людей із двох сімей, в тому числі 8 дітей, були вбиті в суботу внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців у Секторі Газа.