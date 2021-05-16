Ночью ХАМАС продолжил обстрелы, Израиль отвечал массированными ударами по Сектору Газа

Как сообщает армия Израиля, в ночь на воскресенье палестинское движение ХАМАС продолжило обстрелы, войска Израиля отвечала ударами.

Источник: The Times of Israel, армия Израиля в Twitter, Інтерфакс-Україна

Дословно армия Израиля: "Угроза совершить нападение на город сам по себе является нарушением международного права. Если ХАМАС ее осуществит, он снова нарушит международное право, нанося удар по мирным жителям".

"ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным районам Израиля. Мужчины, женщины, дети и старики в настоящее время находятся в хранилищах".

Детали: В ночь на воскресенье 5 ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще 7 упали на открытой местности.

Израильская армия сообщает, что ранее ХАМАС объявил, что в полночь запустит ракеты по Тель-Авиву.

В ответ на запуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в Секторе Газа.

По сообщению палестинских СМИ, "в последние часы по сектору было нанесено более 100 ударов".

Палестинские медики сообщили, в результате ударов погибли два человека, 25 получили ранения.