Ночью ХАМАС продолжил обстрелы, Израиль отвечал массированными ударами по Сектору Газа
Как сообщает армия Израиля, в ночь на воскресенье палестинское движение ХАМАС продолжило обстрелы, войска Израиля отвечала ударами.
Источник: The Times of Israel, армия Израиля в Twitter, Інтерфакс-Україна
Дословно армия Израиля: "Угроза совершить нападение на город сам по себе является нарушением международного права. Если ХАМАС ее осуществит, он снова нарушит международное право, нанося удар по мирным жителям".
"ХАМАС выпустил шквал ракет из Газы по центральным и южным районам Израиля. Мужчины, женщины, дети и старики в настоящее время находятся в хранилищах".
Детали: В ночь на воскресенье 5 ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще 7 упали на открытой местности.
Израильская армия сообщает, что ранее ХАМАС объявил, что в полночь запустит ракеты по Тель-Авиву.
В ответ на запуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в Секторе Газа.
По сообщению палестинских СМИ, "в последние часы по сектору было нанесено более 100 ударов".
Палестинские медики сообщили, в результате ударов погибли два человека, 25 получили ранения.
- Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
- Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
- Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.
- По словам палестинских властей, десять человек из двух семей, в том числе 8 детей, были убиты в субботу в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Газе.