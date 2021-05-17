Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень

Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, з боку Сектора Гази випустили близько 3,1 тисячі ракет з початку загострення конфлікту.

Джерело: Інтерфакс-Україна, армія Ізраїлю у Twitter, The Times of Israel

Дослівно армія Ізраїлю: "ХАМАС" та "Ісламський джихад" випустили 3100 ракет з Гази за останні сім днів".

Деталі: За даними ізраїльської армії, за цей період Ізраїль випробував найбільше число щодобових ракетних обстрілів за всю історію країни.

Також ідеться про те, що в неділю за 12 годин – із 7:00 до 19:00 у неділю за місцевим часом – з Гази здійснили 190 ракетних запусків.

За даними військових, 20 з них приземлилися в межах території Сектора Гази. Крім того, десятки ракет перехопила система ППО "Залізний купол".

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