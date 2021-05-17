Ізраїльська армія заявляє про понад 3 тисячі випущених ракет із Сектора Гази за тиждень
Понеділок, 17 травня 2021, 00:28
Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, з боку Сектора Гази випустили близько 3,1 тисячі ракет з початку загострення конфлікту.
Джерело: Інтерфакс-Україна, армія Ізраїлю у Twitter, The Times of Israel
Дослівно армія Ізраїлю: "ХАМАС" та "Ісламський джихад" випустили 3100 ракет з Гази за останні сім днів".
Деталі: За даними ізраїльської армії, за цей період Ізраїль випробував найбільше число щодобових ракетних обстрілів за всю історію країни.
Також ідеться про те, що в неділю за 12 годин – із 7:00 до 19:00 у неділю за місцевим часом – з Гази здійснили 190 ракетних запусків.
За даними військових, 20 з них приземлилися в межах території Сектора Гази. Крім того, десятки ракет перехопила система ППО "Залізний купол".
Передісторія:
- Зараз між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, між палестинцями та ізраїльською поліцією.
- Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро" "ХАМАС".
- Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.
- Як повідомляла армія Ізраїлю, у ніч на 16 травня палестинський рух ХАМАС продовжив обстріли, війська Ізраїлю відповідали ударами.