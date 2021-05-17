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Израильская армия заявляет о более 3 тысяч выпущенных ракет из Сектора Газа за неделю

Понедельник, 17 мая 2021, 00:28
Израильская армия заявляет о более 3 тысяч выпущенных ракет из Сектора Газа за неделю

Как сообщает армия обороны Израиля, со стороны сектора Газа выпустили около 3,1 тысячи ракет с начала обострения конфликта.

Источник: Интерфакс Украина, армия Израиля в Twitter, The Times of Israel

Дословно армия Израиля: "ХАМАС" и "Исламский джихад" выпустили 3100 ракет из Газы за последние семь дней".

Детали: по данным израильской армии за этот период Израиль испытал наибольшее число ежесуточных ракетных обстрелов за всю историю страны.

Также говорится о том, что в воскресенье в 12:00 - с 7:00 до 19:00 в воскресенье по местному времени - из Газы осуществили 190 ракетных запусков.

По данным военных, 20 из них приземлились в пределах территории сектора Газа. Кроме того, десятки ракет перехватила система ПВО "Железный купол".

Предыстория:

  • Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
  • Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
  • Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.
  • Как сообщает армия Израиля, в ночь на воскресенье палестинское движение ХАМАС продолжило обстрелы, войска Израиля отвечала ударами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСектор Газабоевые действия
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