Израильская армия заявляет о более 3 тысяч выпущенных ракет из Сектора Газа за неделю

Как сообщает армия обороны Израиля, со стороны сектора Газа выпустили около 3,1 тысячи ракет с начала обострения конфликта.

Источник: Интерфакс Украина, армия Израиля в Twitter, The Times of Israel

Дословно армия Израиля: "ХАМАС" и "Исламский джихад" выпустили 3100 ракет из Газы за последние семь дней".

Детали: по данным израильской армии за этот период Израиль испытал наибольшее число ежесуточных ракетных обстрелов за всю историю страны.

Также говорится о том, что в воскресенье в 12:00 - с 7:00 до 19:00 в воскресенье по местному времени - из Газы осуществили 190 ракетных запусков.

По данным военных, 20 из них приземлились в пределах территории сектора Газа. Кроме того, десятки ракет перехватила система ПВО "Железный купол".

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