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Палестинці та ізраїльтяни заслуговують на життя в безпеці – Байден

Понеділок, 17 травня 2021, 06:33

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Білий дім працює над припиненням конфлікту в Секторі Гази із залученням Ізраїлю і Палестини, а також регіональних партнерів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова Байдена у відеозаписі, який транслювався на заході в Білому домі, присвяченому мусульманського свята Курбан-байрам: "Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою".

"Ми вважаємо, що палестинці і ізраїльтяни в рівній мірі заслуговують на те, щоб жити в безпеці і в рівній мірі користуватися свободою, процвітанням і демократією".

Деталі: У той же час, за повідомленням ЗМІ, мусульманські правозахисні групи в США бойкотували цей захід, заявивши, що адміністрація Байдена "допомагає, заохочує і виправдовує" ізраїльські авіаудари по палестинцях у Газі.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила в понеділок у твіттері, що ізраїльські ВПС у понеділок продовжують наносити масовані удари по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.

Передісторія:

  • Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
  • Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
  • На тлі загострення між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа, а також масових безладів і сутичок між арабським і єврейським населенням відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
  • Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, з боку Сектора Гази випустили близько 3,1 тисячі ракет за тиждень.

Теми: ІзраїльСектор ГазаБайден


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