Палестинці та ізраїльтяни заслуговують на життя в безпеці – Байден
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Білий дім працює над припиненням конфлікту в Секторі Гази із залученням Ізраїлю і Палестини, а також регіональних партнерів.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Пряма мова Байдена у відеозаписі, який транслювався на заході в Білому домі, присвяченому мусульманського свята Курбан-байрам: "Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою".
"Ми вважаємо, що палестинці і ізраїльтяни в рівній мірі заслуговують на те, щоб жити в безпеці і в рівній мірі користуватися свободою, процвітанням і демократією".
Деталі: У той же час, за повідомленням ЗМІ, мусульманські правозахисні групи в США бойкотували цей захід, заявивши, що адміністрація Байдена "допомагає, заохочує і виправдовує" ізраїльські авіаудари по палестинцях у Газі.
Пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила в понеділок у твіттері, що ізраїльські ВПС у понеділок продовжують наносити масовані удари по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази.
Передісторія:
- Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
- Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
- На тлі загострення між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа, а також масових безладів і сутичок між арабським і єврейським населенням відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
- Як повідомляє армія оборони Ізраїлю, з боку Сектора Гази випустили близько 3,1 тисячі ракет за тиждень.